iPhone 15 Pro Max : Apple devrait proposer un zoom optique de 5 à 6x

L'objectif périscope a l'avantage d'avoir plusieurs lentilles disposées verticalement, qui sont inclinées à un angle de 90 degrés . Cela permet de faire passer la lumière à travers le smartphone sans augmenter l'épaisseur de l'appareil. Cette conception permet également de placer les lentilles à une distance plus grande les unes des autres, ce qui améliore énormément la qualité optique et réduit la distorsion. Cette indiscrétion qui fait le buzz aujourd'hui n'est pas vraiment nouvelle, l'analyste Ming-Chi Kuo avait dévoilé en juillet 2022 que l'objectif périscope permettrait un zoom optique jusqu'à 6x avec la promesse d'une qualité sans flou ni réduction de la qualité d'image. Reste à voir maintenant si la rumeur se confirmera !

À l'heure actuelle, l'iPhone est capable de réaliser un zoom optique de 3x , un point faible quand on sait que le Galaxy S23 Ultra de Samsung propose sur sa fiche technique un zoom optique jusqu'à 10x avec une qualité exceptionnelle. Toutefois, Apple n'a pas dit son dernier mot à propos du zoom ! Selon MacRumors , Apple prévoit bien un iPhone 15 Pro Max avec un zoom optique de 5 à 6x , cela va être possible grâce à un "objectif périscope" qui va permettre de doubler le zoom optique.

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple a acquis avec le temps un certain retard concernant le zoom de l'iPhone. Si certains constructeurs de smartphones repoussent les limites dans ce domaine, Apple avance à son rythme, mais avec quelques améliorations notables, comme ça devrait être le cas avec l'iPhone 15 Pro Max qui sera disponible à la rentrée !

