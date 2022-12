iPhone 15 : le futur capteur zoom de LG Innotek devrait être choisi par Apple

LG collabore déjà avec Apple pour les écrans, il s'agit de l'un des fournisseurs les plus populaires avec Samsung Display et BOE. Toutefois, LG veut faire plus avec cette fois-ci sa filiale LG Innotek, l'entreprise est convaincue qu'il est possible d'impressionner ses clients (dont Apple) avec des capteurs photos au zoom ultra-performant !

Enfin un vrai zoom sur l'iPhone grâce à LG Innotek ?

L'iPhone est depuis toujours pointé du doigt pour son zoom médiocre, certains smartphones concurrents repoussent déjà les limites comme on peut le voir régulièrement sur des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, Apple a l'ambition de proposer à ses clients un zoom plus performant, mais l'entreprise semble avoir du mal à trouver le "fournisseur parfait" dans ce domaine !



Selon certaines indiscrétions, Apple pourrait prochainement trouver son bonheur chez LG Innotek, le partenaire de longue date serait sur le point de présenter au CES 2023 (qui aura lieu en janvier), un nouveau "module de caméra Zoom optique ultra-compact révolutionnaire".

Selon un récent rapport de The Elec, LG Innotek aurait prévu d'investir dans de nouvelles usines pour une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. Le rapport explique que cela est nécessaire pour la production de "zoom pliables et d'actionneurs pour la série iPhone 15 d'Apple". Comme LG Innotek sait que les commandes sont toujours au rendez-vous dès qu'il s'agit de l'iPhone, la firme de Cupertino pourrait être prioritaire sur la production des nouvelles usines.



L'implémentation du zoom plié devrait être la principale modification des spécifications du module caméra pour la série iPhone 15 en 2023. Le zoom pliable est un module de caméra qui utilise un prisme pour courber la lumière avant de l'envoyer au capteur d'image. La bonne nouvelle, c'est que cela pourrait participer à atténuer la proéminence de la bosse de la caméra à l'arrière des smartphones.