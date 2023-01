iPhone 15 : le Wi-Fi 6E devrait être pris en charge

Après une intégration dans la dernière génération d'iPad Pro et des Mac annoncés récemment, Apple devrait poursuivre son initiative d’introduire la norme Wi-Fi 6E dans ses produits. Selon des analystes, il ne fait aucun doute que le Wi-Fi 6E sera disponible dans les iPhone 15 qui seront dévoilés lors du traditionnel Apple Event de la rentrée.

Le Wi-Fi 6E dans les derniers iPhone ?

Le Wi-Fi 6E commence à se démocratiser à une très grande vitesse chez nos fournisseurs d'accès à internet. Free le propose avec sa Freebox Delta depuis plusieurs mois, comme c'est le cas aussi avec Bouygues Télécom et sa Bbox Wi-Fi 6E. Nos FAI évoluent, mais nos produits eux avancent moins rapidement !

Heureusement, chez Apple, le Wi-Fi 6E semble commencer à vraiment s'intégrer dans les derniers produits, l'entreprise a ajouté la nouvelle norme Wi-Fi dans ses récents iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces ainsi que dans les Mac mini M2 et les MacBook Pro 2023.



La prochaine étape serait... Les iPhone 15. D'après une note de recherche partagée hier par les analystes de Barcays Blayne Curtis et Tom O'Malley, le Wi-Fi 6E sera intégré dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Est-ce que ce sera aussi le cas pour les modèles "non Pro" ? Les analystes sont incapables de le dire et doutent énormément sur cette avancée pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Le Wi-Fi 6 fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, pendant que le Wi-Fi 6E utilise en plus la bande 6 GHz. Cela permet des vitesses sans fil plus rapides, une latence réduite et moins d'interférences de signal que le protocole Wi-Fi 6 standard. Pour bénéficier de ces avantages, il est nécessaire de connecter l'appareil à un routeur Wi-Fi 6E, qui peut être obtenu par un FAI ou via un achat sur Amazon. On retrouve différents routeurs aux prix plus ou moins abordables.



À voir maintenant si la rumeur se confirme, les analystes ne prennent pas vraiment de risques, car l'intégration du Wi-Fi 6E dans les iPhone 15 serait une suite logique à ce qu'a entrepris Apple avec les iPad Pro et les derniers MacBook Pro et Mac mini. Le géant californien devrait dévoiler l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max au cours du mois de septembre (comme chaque année). Les nouveaux modèles vont normalement proposer la puce A17 Bionic, un port USB-C, un cadre en titane, des boutons de volume et de verrouillage tactile avec un retour haptique...

