iPhone 15 : problème de charge avec certaines batteries externes

L'iPhone 15 aurait un problème de compréhension lorsqu'on le connecte à certaines batteries externes. Au lieu de se recharger, il active sa nouvelle fonction de recharge inversée et tente de recharger la batterie. C'est aussi le cas dans certaines voitures.

Recharge inversée inversée

L'iPhone 15 est le premier iPhone au monde à se recharger via une connectique USB-C. Malheureusement, c'est également lui qui va devoir gérer tous les premiers potentiels problèmes de cet immense changement.

Selon plusieurs témoignages sur Reddit, il y a un problème avec certaines batteries externes, ce qui empêche l'iPhone de se recharger correctement et la cause serait la recharge inversée. Avec l'arrivée de l'USB-C, l'iPhone 15 est maintenant capable de recharger d'autres appareils en le reliant simplement par un câble.



Problème ici, lorsque l'iPhone 15 n'est pas en batterie faible, il inverse les rôles et se met à délivrer sa puissance à la batterie externe connectée alors que c'est bien évidemment le contraire qui est demandé. Impossible de nommer exactement les marques concernées par ce phénomène étrange.



En attendant qu'Apple règle le problème, il est conseillé de passer par une batterie externe disposant d'un port USB-A si vous êtes face à ce souci. Attention, nous rencontrons ce problème à la rédaction dans un véhicule de la marque Volvo et c'est pourtant avec un câble USB-A vers USB-C. Espérons qu'Apple agisse rapidement via une mise à jour logicielle.