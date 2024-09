iOS 18 : l'iPhone 15 Pro minimum sera nécessaire pour certaines fonctionnalités IA

La mise à jour iOS 18 qui sera présentée à la WWDC 2024, le 10 juin au soir, va apporter une tonne de nouvelles fonctionnalités dont la majorité seront boostées à l'intelligence artificielle. Si on peut s'attendre à de belles annonces qui vont nous mettre des étoiles dans les yeux, ça risque aussi d'être une douche froide pour certains utilisateurs d'iPhone. En effet, Apple prévoit d'ajouter une restriction sur plusieurs fonctionnalités IA, l'entreprise devrait demander l'iPhone 15 Pro minimum pour en profiter. Ce qui va laisser sur la touche énormément de propriétaires d'iPhone, du moins s'ils ne renouvellent pas leur iPhone !

Les fonctionnalités IA auront besoin de la puce A17 minimum

Nous le savons, les fonctionnalités IA à venir sur iOS 18 vont être particulièrement performantes, et qui dit performance dit forcément un besoin accru de puissance au niveau des composants internes. La puce de l'iPhone devra ainsi être d'une efficacité exceptionnelle, avec des capacités de traitement améliorées pour gérer les algorithmes complexes et les tâches en temps réel.



Pour identifier quelle puce sera capable de proposer des fonctionnalités IA fiable et fluide, Apple a effectué une multitude de tests en laboratoire afin de définir quel iPhone pourra bénéficier des fonctionnalités IA d'iOS 18 et quels seront les iPhone qui ne pourront pas avoir certaines fonctionnalités.

Selon un rapport de Bloomberg récemment publié, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui embarquent la puce A17 ne devraient avoir aucune limitation dans les nouvelles fonctionnalités IA. Cependant, pour le reste de la gamme iPhone 15 et pour les générations d'iPhone précédentes, ce n'est clairement pas la même histoire !



Apple aurait estimé en interne que les iPhone qui n'ont pas la puce A17 minimum ne pourront pas gérer d'une manière satisfaisante certaines fonctionnalités IA. Si l'entreprise le voulait, elle pourrait ouvrir les vannes sans aucun problème, mais l'expérience utilisateur serait désastreuse avec des fonctionnalités IA qui prendraient deux fois plus de temps, des plantages d'applications, des iPhone qui surchauffent... Ce que veut éviter Apple, ce sont les plaintes qui s'accumulent sur les forums d'entraide et via son support technique joignable au téléphone.



Le rapport explique que certaines fonctionnalités IA dans iOS 18 nécessiteront obligatoirement la puce A17 minimum (qui est présente dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max), d'autres fonctionnalités IA seront accessibles sur toutes les générations d'iPhone éligibles à iOS 18, mais ce ne seront pas les plus intéressantes.



Apple dévoilera à la WWDC 2024 les fonctionnalités IA qui seront accessibles exclusivement sur iPhone 15 Pro, Pro Max et sur la future gamme iPhone 16. Bien sûr, certains diront qu'à travers cette stratégie, Apple cherche à pousser au renouvellement et à vendre plus d'iPhone 16 ou iPhone 16 Pro/Pro Max, mais en réalité, l'entreprise veut surtout qu'iOS 18 ne fasse pas de "mal" aux performances et à la durée de vie de la batterie des anciens iPhone.