Une publicité autour de la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro

Apple a partagé cette nuit une nouvelle publicité pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mettant en avant la puce A17 Pro et les capacités de jeu des nouveaux téléphones haut de gamme. Le timing n'est pas anodin, des jeux AAA comme Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil Village sont attendus pour le début de semaine prochaine.

"Power Pro"

Dans la publicité intitulée "Power Pro", un joueur profondément immergé dans son jeu sur iPhone s'envole dans les airs, traverse le plafond de son appartement, avant de terminer son envol dans le métro, tout en continuant à jouer. Il a évidemment un modèle en coloris gris titane.

La description de la vidéo met en avant le moteur neuronal deux fois plus rapide et le processeur 20 % plus puissant de la puce A17 Pro (comparé à l'A16, ndlr). Apple a mis l'accent sur les performances de jeu des nouveaux modèles d'iPhone dans sa publicité, l'A17 Pro offrant pour la première fois le ray-tracing matériel.

Le prochain niveau de jeu mobile est arrivé. GPU jusqu'à 20 % plus rapide pour les meilleures performances graphiques jamais atteintes sur un iPhone. Moteur neuronal jusqu'à deux fois plus rapide. Une vitesse et une efficacité inégalées dans l'industrie. La puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro change la donne. Littéralement.

Grâce à ce processeur, Apple met aux utilisateurs de l'iPhone 15 Pro des jeux de qualité console. Outre les deux Resident Evil, on attend un certain Death Stranding sur l'App Store, mais aussi COD Warzone ou encore un Silent Hill.



NB : Initialement, Apple a publié une publicité sur les capacités de réalisation de films des modèles iPhone 15 Pro, mais la firme l'a supprimé et l'a remplacée par le spot de l'A17 Pro.