Apple publie une publicité "Shot on iPhone 15 Pro" avec Olivia Rodrigo

Tous les ans, Apple opte pour la même stratégie avec ses nouveaux iPhone Pro : mettre en avant la qualité des photos et des vidéos dans les campagnes publicitaires. Pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple s'est rapproché de l'artiste américaine Olivia Rodrigo qui a remporté 3 grammys aux Grammy Awards 2022.

Une vidéo qui vante les talents de l'iPhone 15 Pro en vidéo

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max peuvent-ils être utilisés pour tourner des clips vidéos ou même des films ? La réponse est oui d'après Apple, les nouveaux iPhone ont des caractéristiques et arguments de poids pour réaliser des vidéos de longue durée époustouflantes. Lors de l'annonce des iPhone 15 Pro et Pro Max, Apple a collaboré avec la chanteuse Olivia Rodrigo, le clip "get him back" de son deuxième album "GUTS" a été tourné entièrement avec l'iPhone 15 Pro.



Une stratégie marketing qui n'est pas vraiment nouvelle, puisque Apple a utilisé la même approche avec Selena Gomez et son célèbre clip "Look At Her Now" qui avait été enregistré en totalité avec un iPhone 11 Pro. La seule différence, c'est que c'était en studio, chose qui n'est pas le cas avec Olivia Rodrigo.

Dans la publicité publiée aujourd'hui sur la chaîne YouTube Apple Canada, la firme de Cupertino met en avant les coulisses du tournage du clip avec l'iPhone 15 Pro, on peut apercevoir le nouvel iPhone sur un support professionnel qui enregistre une multitude de scènes qui s'enchaînent.



Pendant le clip de "get him back", la production a exploité l'iPhone 15 Pro avec l'enregistrement 4K ProRes à 60 images par seconde, le zoom optique 5x a été utilisé à plusieurs reprises afin de perfectionner les scènes où Olivia Rodrigo pouvait être loin de l'objectif.



Olivia Rodrigo a acquis une renommée mondiale en 2021 avec la sortie de son premier single "Drivers License", qui a battu des records sur Apple Music et son premier album "Sour", qui a débuté à la première place du Billboard Hot 100​. Elle est également reconnue pour son talent en écriture de chansons, ayant une aptitude particulière pour l'expression émotionnelle et empathique dans ses œuvres​​.



(On pense à activer le 2160p pour la vidéo ci-dessous si votre connexion le permet...)