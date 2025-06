Big Man : Apple publie un nouvel épisode de la série "Shot on iPhone"

Apple enchaîne les productions « Shot on iPhone » ces derniers temps, transformant son iPhone en véritable outil cinématographique. Après plusieurs campagnes visuellement marquantes, la marque revient avec « Big Man », un court-métrage touchant mettant en scène le rappeur Stormzy, entièrement tourné à l’iPhone 16 Pro.

Shot on iPhone : Big Man – Starring Stormzy

Apple a lancé aujourd’hui (18 juin 2025) une nouvelle vidéo intitulée « Big Man – Starring Stormzy », tournée intégralement à l'iPhone 16 Pro. Ce contenu fictionnel met en scène l’artiste britannique Stormzy, dans une narration poignante aux accents sincères.

L’histoire suit Tenzman, un musicien désabusé qui a perdu l’entrain et la lumière intérieure malgré le succès ou la reconnaissance. Sa rencontre fortuite avec deux enfants insouciants et pleins de vie devient le tournant de son existence, ravivant un sentiment de joie et d’innocence longtemps assoupi. L’impact visuel, émotionnel et narratif sert de témoignage à la puissance du cinéma mobile.

Apple met en avant les capacités cinématographiques de l'iPhone 16 Pro, démontrant des plans fluides, une profondeur de champ maîtrisée et une palette colorimétrique riche. « Big Man » est une réussite tant du point de vue narratif que technique. Apple montre encore une fois que l’iPhone 16 Pro n’est plus limité à la capture de la vie au quotidien, mais capable de servir une vision artistique crédible.