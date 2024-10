Apple TV+ publie la bande-annonce de la série espagnole « Tu ferais la même chose »

Comme le font les services de streaming concurrents, Apple investit massivement dans les créations originales européennes, l’occasion de bénéficier d’autres environnements, mais aussi de casting qu’on a pas forcément l’habitude de voir. Parmi les créations originales à venir, il y a « Tu ferais la même chose », une série tournée en Espagne qui promet de nous en mettre plein les yeux grâce à un scénario rempli de rebondissements !

Découvrez la bande-annonce

Apple TV+ continue d’étoffer son catalogue avec des contenus internationaux en dévoilant la bande-annonce de sa prochaine série espagnole, « Tú También lo Harías », ou « Tu ferais la même chose » pour sa distribution française. Cette nouvelle série en espagnol composée de huit épisodes s’annonce comme un thriller captivant, où le suspense et les mensonges s’entremêlent.



L’intrigue de la série débute par un vol à main armée qui tourne mal dans un bus près de Barcelone, menant à la mort de trois des braqueurs. Six témoins sont interrogés par les autorités, mais rapidement, les détectives en charge de l’affaire se retrouvent confrontés à des récits incohérents et contradictoires. Les policiers sont convaincus que les témoins ne disent pas toute la vérité et que des secrets se cachent derrière cet événement, mais rien ne permet de le prouver. Le jeu des fausses pistes et des mensonges va ainsi rythmer l’enquête dans une atmosphère tendue.

Un casting espagnol de renom

La série met en vedette plusieurs acteurs de premier plan de la scène espagnole, dont Ana Polvorosa, connue pour ses rôles dans des séries comme « Les Demoiselles du téléphone », Michelle Jenner, Pablo Molinero et José Manuel Poga, vu notamment dans « La Casa de Papel ». Ensemble, ils incarnent les personnages au cœur de cette enquête complexe et ambiguë.



La série est produite par Legendary Television et Espotlight Media, avec un scénario signé par David Victori et Jordi Vallejo. David Victori occupe également le poste de réalisateur et partage la production exécutive avec Anxo Rodriguez.

Diffusion échelonnée à partir du 30 octobre

Les deux premiers épisodes de « Tu ferais la même chose » seront disponibles dès le mercredi 30 octobre en exclusivité mondiale dans le catalogue d’Apple TV+, suivis d’un nouvel épisode chaque mercredi, jusqu’au 11 décembre. Cette diffusion hebdomadaire permettra au suspense de monter progressivement, mais aussi de conserver les abonnés sur une longue durée, puisque c’est la stratégie d’Apple pour vous faire rester abonné.