Apple publie la bande-annonce de sa série "Manhunt"

Annoncé il y a plusieurs mois dans un communiqué de presse, Apple va bientôt publier dans le catalogue d'Apple TV+ la série "Manhunt", un contenu en 7 épisodes qui reviendra sur l'assassinat d'Abraham Lincoln. À plus d'un mois du lancement, le géant californien a partagé une première bande-annonce afin de donner un avant-goût de cette série qui s'annonce passionnante.

Découvrez Manhunt

À l'occasion de la tournée de presse de la Winter Television Critics, Apple a profité de l'exposition médiatique pour présenter au monde entier sa nouvelle série "Manhunt". Cette série limitée de vrais crimes promet de captiver les spectateurs avec une narration intense et des performances exceptionnelles. Tobias Menzies, célèbre pour ses rôles dans The Crown, Game of Thrones et Outlander, tiendra le rôle principal dans cette production.



Il sera épaulé par une équipe créative de renom, avec Monica Beletsky aux commandes en tant que créatrice, showrunner et productrice exécutive. Parmi le reste du casting, on retrouvera à l'écran Anthony Boyle (Tetris), Lovie Simone (Greenleaf), Will Harrison (Daisy Jones), Brandon Flynn (13 Reasons Why)...

Manhunt sera accessible en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le vendredi 15 mars 2024, Apple prévoit de mettre en ligne les 2 premiers épisodes puis continuera avec 1 nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 19 avril 2024. Autrement dit, il faudra être un peu patient si vous faites partie de ceux qui aiment enchaîner les épisodes d'une série.



La série est inspirée du best-seller du New York Times et du livre de non-fiction lauréat d'un prix Edgar de James L. Swanson. Elle se concentre sur la traque de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, ce qui promet d'offrir une perspective unique et captivante sur cet événement historique majeur.



"Manhunt" est une production d'Apple Studios, en coproduction avec Lionsgate Television, POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions et Monarch Pictures. Parmi les producteurs exécutifs figurent Monica Beletsky, Carl Franklin, Layne Eskridge, Kate Barry, Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith, Naia Cucukov, et James L. Swanson.