Apple publie la bande-annonce de sa série "The Big Cigar"

Après avoir dévoilé la série Sunny avec Rashida Jones qui sortira en juillet, Apple poursuit cette semaine avec une nouvelle annonce Apple TV+. Le géant californien a donné plus d'informations sur la série "The Big Cigar", nous avons aujourd'hui plus de détails sur le scénario, le casting, une date de lancement sur Apple TV+ et même... une bande-annonce !

Découvrez "The Big Cigar" avec André Holland

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de sa nouvelle série captivante, "The Big Cigar", qui fera ses débuts le 17 mai avec les deux premiers épisodes. La série est inspirée par un article de magazine rédigé par Joshuah Bearman, qui est également producteur exécutif à la série. "The Big Cigar" raconte l'histoire fascinante de la fuite de Huey P. Newton, le fondateur du Black Panther Party, alors qu'il échappait à la persécution du FBI. Avec l'aide du producteur Bert Schneider, Newton parvient à fuir à Cuba sous le couvert d'un faux projet cinématographique.



Le casting étoilé comprend André Holland (Moonlight), Alessandro Nivola (American Hustle), Tiffany Boone (The Following), P. J. Byrne (Le Loup de Wall Street), Marc Menchaca (Ozark), Moses Ingram (The Tragedy of Macbeth), Rebecca Dalton (Spun Out), Olli Haaskivi (The Sinner), Jordane Christie (The Haunting of Hill House) et Glynn Turman (The Wire).

La série est dirigée par la showrunner Janine Sherman Barrois, lauréate du NAACP Image Award et le scénario du premier épisode est signé par Jim Hecht. Produite par Warner Bros. Television et Folding Chair Productions, avec la collaboration de Epic (Joshua Davis, Arthur Spector), "The Big Cigar" se profile comme une série à ne pas manquer pour tous ceux intéressés par les récits historiques dramatisés et les histoires de luttes pour la justice.



La totalité de la première saison de The Big Cigar sera disponible dès le 14 juin, Apple ajoutera un nouvel épisode chaque vendredi. Apple TV+ est accessible sans engagement à 9,99€/mois, vous pouvez également profiter d'une période d'essai de 7 jours ou d'une période plus longue si vous possédez une Xbox Series S ou Xbox Series X.