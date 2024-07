Apple TV+ annonce la série Sunny avec Rashida Jones

Depuis plusieurs semaines, les annonces de nouveaux contenus sur Apple TV+ se multiplient. La firme de Cupertino vient d’annoncer une nouvelle série baptisée « Sunny », un thriller qui promet d’être mystérieux avec un côté pouvant être très sombre. Ce nouveau programme inédit commencera dès cet été en exclusivité sur Apple TV+ !

Rendez-vous le 10 juillet pour découvrir les premiers épisodes de Sunny

Apple TV+ est sur le point de lancer une nouvelle série dramatique intitulée “Sunny”, mettant en vedette Rashida Jones, qui fera ses débuts le mercredi 10 juillet 2024. Créée par Katie Robbins, célèbre pour son travail sur “The Affair” et produite par A24 ainsi que Babka Pictures, la série promet de captiver les abonnés Apple TV+ avec son intrigue profonde et ses personnages complexes.



“Sunny” se déroule à Kyoto, au Japon, où Suzie, interprétée par Rashida Jones, une Américaine, voit sa vie bouleversée suite à la disparition tragique de son mari et de son fils dans un accident d’avion. Au milieu de son deuil, elle reçoit un robot domestique nommé Sunny, avec lequel elle découvre une vérité sombre et inquiétante sur la disparition de sa famille. Au total, 10 épisodes seront proposés sur la première saison avec un renouvellement éventuellement possible si les audiences et critiques sont positives.

Et le casting ?

Jones ne se contente pas de jouer que le rôle principal, elle est également productrice exécutive, aux côtés de Lucy Tcherniak, reconnue pour son travail visionnaire sur “Station Eleven” et “The End of the F***ing World”, qui apporte son expertise en tant que réalisatrice de la série. Le casting international comprend des talents comme Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, Annie the Clumsy et Jun Kunimura.



Le scénario de “Sunny” est basé sur le livre “The Dark Manual” de Colin O’Sullivan, qui explore les thèmes de la technologie, de l’isolement et de la rédemption. Cette adaptation pour l’écran va capturer l’essence du livre tout en ajoutant une touche visuelle unique et captivante grâce à la collaboration de créateurs renommés.



Pour ceux qui aiment enchaîner les épisodes et ne pas attendre à chaque fois une semaine pour l’épisode suivant, la série sera diffusée chaque mercredi jusqu’au 4 septembre date à laquelle toute la saison sera disponible.



