Après le succès du film F1, Apple veut les droits de la Formule 1

Apple négocie activement pour obtenir les droits de streaming aux États-Unis pour la Formule 1, selon The Financial Times, profitant de l'engouement suscité par son film à succès "F1 : The Movie", qui a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde en seulement quelques jours.

La nouvelle passion d’Apple

Avec ce geste, Apple entre en concurrence directe avec ESPN de Disney, l'actuel diffuseur américain de la Formule 1. La fenêtre exclusive de renouvellement d'ESPN a pris fin l'année dernière, ouvrant la voie aux autres acteurs du marché. Disney paie actuellement 85 millions de dollars par an, tandis que la Formule 1 génère également des revenus via son propre service de streaming par abonnement. Liberty Media, propriétaire américain de la Formule 1, estime que la valeur du sport a augmenté, portée par le film d’Apple et le documentaire de Netflix "Drive to Survive".

L’audience de la Formule 1 aux États-Unis est passée de 554 000 en 2023 à 1,1 million en 2024, atteignant 1,3 million pour les 10 premières courses de 2025 selon le Financial Times. Le prochain contrat de streaming pourrait dépasser 121 millions de dollars par an.



Apple, qui diffuse déjà la Major League Baseball et la Major League Soccer sur Apple TV+, voit la Formule 1 comme un ajout logique. "F1 : The Movie" devrait être disponible sur Apple TV+ plus tard en 2025 après sa sortie en salles. Espérons qu’un tel contrat soit également profitable en France, ce dont on doute.



Si vous n'avez pas encore entendu parlé de F1, voici la bande-annonce officielle du film d'Apple :