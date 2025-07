Apple TV+ tease une nouvelle série par le créateur de Breaking Bad

La plateforme de streaming d'Apple s'apprête à lever le voile sur l'un de ses projets les plus attendus. Trois ans après avoir signé un accord avec Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, Apple TV+ tease enfin la révélation de cette mystérieuse série qui promet de marquer un tournant dans la carrière du scénariste américain.

Un teaser énigmatique qui attise les curiosités

Le compte X d'Apple TV+ a publié un message lapidaire mais intriguant : "Happiness is Contagious" (Le bonheur est contagieux). Cette phrase, accompagnée d'un design minimaliste, pourrait bien être le titre provisoire de cette nouvelle production. La plateforme a également lancé un compte à rebours en direct sur sa chaîne YouTube, créant un véritable événement autour de cette annonce prévue pour ce vendredi 25 juillet à 21h, heure française.

Cette stratégie marketing rappelle les grandes révélations d'Apple, habitué à créer l'attente autour de ses nouveautés. Pour Apple TV+, qui continue de renforcer son catalogue avec des créateurs de renom, ce projet représente un enjeu majeur dans sa quête de légitimité (et d'abonnés) face à Netflix et Disney+.

Une série qui rompt avec l'univers sombre de Gilligan

Contrairement à Breaking Bad et Better Call Saul, cette nouvelle création s'orienterait vers un registre plus optimiste. Décrite comme un "drame de genre ancré", la série marquerait une rupture assumée avec l'univers criminel et cynique qui a fait la réputation de Gilligan. Rhea Seehorn, actrice phare de Better Call Saul, tiendra le rôle principal de cette production qui devrait explorer les mécanismes du bonheur et de la positivité.

Cette approche inédite soulève certaines questions : comment un maître du suspense psychologique aborde-t-il un sujet aussi lumineux ? Le dévoilement de vendredi devrait révéler le titre définitif, le synopsis complet et la date de diffusion, probablement prévue pour cet automne pour surfer sur la sortie des iPhone 17.



Le trailer (diffusé vendredi à 21h) sur YouTube :