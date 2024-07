Le créateur de la série Star City, spin-off de For All Mankind, annonce plusieurs saisons

Si les yeux d'une partie du monde sont rivés sur la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, d'autres attendent des informations sur les séries à venir d'Apple TV+. Le Comic-Con 2024 se tient actuellement à San Diego, l'occasion d'apprendre la date de sortie de la saison 2 de Silo, ou encore d'en apprendre plus sur le spin-off annoncé de la série spatiale For All Mankind.

Des détails sur Star City

Ronald D. Moore, créateur de For All Mankind, a donné quelques détails croustillants sur la prochaine série dérivée : Star City au micro du journaliste Steve Weintraub de Collider.



Star City se concentrera sur la course à l'espace du point de vue du programme spatial soviétique. Dans l'histoire alternative de For All Mankind, l'Union soviétique a été la première nation à envoyer un homme sur la lune.

Voici ce qu'a dit Moore à propos de la nouvelle série :

Star City devrait débuter après la saison 5 de For All Mankind, dont le tournage est en cours

Un arc de plusieurs saisons a déjà été planifié

La série est encore en cours d'écriture

L'espionnage devrait jouer un rôle important dans la série, en raison de la forte implication du KGB dans le programme spatial russe.

Les sauts temporels seront certainement un élément de la série.

La façon dont Star City gérera la barrière linguistique n'est pas encore arrêtée, mais Moore affirme qu'ils ne vont "probablement pas" tout filmer en russe.

À bien des égards, Star City semble vouloir suivre une voie similaire à celle de For All Mankind, mais l'angle de l'espionnage semble particulièrement intéressant. De quoi éviter quelques problèmes de rythme et d'intérêt comme dans la première saison de For All Mankind.

Si vous aviez raté notre présentation, voici le résumé officiel d'Apple pour Star City, vu en avril dernier :

Star City" est une expansion robuste de l'univers de "For All Mankind", un thriller propulsif et paranoïaque qui nous ramène au moment clé de l'histoire alternative de la course à l'espace, lorsque l'Union soviétique est devenue la première nation à envoyer un homme sur la lune. Mais cette fois, nous explorons l'histoire de derrière le rideau de fer, en montrant la vie des cosmonautes, des ingénieurs et des officiers de renseignement intégrés parmi eux dans le programme spatial soviétique, et les risques qu'ils ont tous pris pour propulser l'humanité vers l'avant.

For All Mankind fait partie des séries préférées des abonnés, est-ce aussi le cas pour vous ?