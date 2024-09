Apple TV+ : Rebecca Ferguson de la série Silo donne des détails sur les prochaines saisons

La série "Silo" a sans aucun doute été l'un des contenus les plus profitables à l'audience d'Apple TV+, grâce à son histoire captivante et bien construite, qui mêle suspense, mystère et un univers dystopique richement détaillé. Alors qu'Apple a renouvelé la série pour une deuxième saison, l'actrice principale de Silo (Rebecca Ferguson) a communiqué quelques précisions sur les prochaines saisons qui sont toujours en attente de renouvellement par Apple.

Silo ne dépassera pas la quatrième saison

Après une première saison couronnée de succès, Apple a rapidement donné son feu vert pour l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes de la série Silo dans le cadre d'une seconde saison. Rebecca Ferguson qui joue le rôle de Juliette Nichols dans la série, a déclaré au cours d'une interview au média Collider que la deuxième saison est déjà entièrement tournée, ce qui signifie que nous ne sommes plus très loin du lancement dans le catalogue d'Apple TV+ !

Je crois que le spectacle a une fin, et je sais quand c'est... Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit un secret. Les livres sont les livres. C'est trois livres, et les trois livres sont divisés en quatre saisons. Donc, je crois que, à moins qu'une personne d'Apple ne saute dessus, je pense que nous sommes tout à fait d'accord pour dire la saison 1, nous l'avons fait. La saison 2 est tournée et sort, et nous regardons maintenant le feu vert des saisons 3 et 4. Et je pense que nous les filmerions peut-être ensemble, et ce serait la fin.

Si on suit la logique des livres (dont la série se base), celle-ci ne devrait pas avoir plus de quatre saisons, à part si Apple souhaite exploiter au maximum l'histoire et la prolonger au-delà du livre. Pour le moment, Apple attend les audiences de la deuxième saison qui devrait débarquer au cours de cette année. En fonction des résultats, la firme de Cupertino pourrait donner son feu vert pour une troisième saison puis une quatrième.



Apple n'a pas encore communiqué de date de sortie pour la deuxième saison de Silo, toutefois, le feu vert rapide d'Apple pour le renouvellement ainsi que le tournage qui est déjà terminé montre que les choses vont très vite, Apple semble vouloir réduire le plus possible l'attente autour du lancement des nouvelles saisons pour conserver la "hype" autour du programme, ce qui est bénéfique pour les nouvelles souscriptions à Apple TV+.



Si vous ne l'avez pas vu, la série Silo raconte l'histoire d'un groupe vivant dans un immense silo souterrain, où les habitants sont soumis à des règles strictes et ne connaissent rien de l'extérieur. La série suit les aventures de Juliette, une ingénieure déterminée à découvrir la vérité sur leur environnement et les secrets cachés par les autorités du silo. Au fil des épisodes, elle dévoile des mystères et des mensonges qui remettent en question tout ce que les habitants croyaient savoir, menant à des révélations surprenantes et des enjeux de plus en plus dangereux.