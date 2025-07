France.tv débarque sur Prime Video sans frais supplémentaires

Le service public français franchit une nouvelle étape dans sa stratégie numérique avec l'intégration de France.tv directement dans Prime Video. Cette alliance, effective depuis ce 3 juillet, permet aux abonnés d'Amazon d'accéder à l'ensemble du catalogue France Télévisions sans quitter leur environnement habituel.

Un partenariat qui change la donne

Cette collaboration entre France Télévisions et Amazon Prime Video marque un tournant dans l'approche du service public français. Contrairement aux abonnements payants comme Max ou Paramount+, l'accès à France.tv reste entièrement gratuit pour tous les membres Prime. Les utilisateurs retrouvent ainsi les directs de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info, mais aussi près de 20 000 contenus en replay et en exclusivité.

L'intégration va bien au-delà d'un simple ajout : France.tv bénéficie d'un corner dédié sur la page d'accueil de Prime Video, avec une mise en avant des programmes phares comme le Tour de France, Drag Race France ou encore les nouvelles saisons d'Astrid & Raphaëlle. Cette visibilité accrue répond à un objectif clair : rajeunir l'audience et toucher les 15-24 ans, qui consomment plus de 5 heures de contenus vidéo par jour, principalement sur les plateformes numériques.

Une réponse au rapprochement Netflix-TF1

Cette annonce intervient deux semaines après l'accord historique entre Netflix et TF1, qui prévoit l'intégration des chaînes du groupe privé sur la plateforme américaine dès 2026. France Télévisions ne pouvait rester à l'écart de cette transformation du paysage audiovisuel français.

Pour les utilisateurs d'iPhone, iPad ou Apple TV, cette intégration facilite grandement l'accès aux contenus du service public. Plus besoin de jongler entre l'application France.tv et Prime Video : tout se trouve désormais centralisé dans une seule interface. Cette stratégie d'omniprésence porte ses fruits, puisque France.tv revendique aujourd'hui 42,9 millions de visiteurs uniques mensuels, un record qui en fait la première plateforme de streaming gratuit en France.

Cette alliance illustre parfaitement l'évolution du secteur : les frontières entre service public et plateformes privées s'estompent au profit d'une accessibilité maximale des contenus français. Après l'échec de Salto, c'est donc la plateforme américaine d'Amazon qui a été choisie.



