Netflix diffusera TF1 en direct et en replay à partir de l'été 2026

TF1 et Netflix viennent de signer un accord historique qui bouleversera le paysage audiovisuel français dès l'été 2026. Cette alliance inédite permettra aux abonnés Netflix français d'accéder directement aux chaînes du groupe TF1 et aux contenus de TF1+ sans quitter l'environnement de la plateforme de streaming. Un rapprochement stratégique qui marque un tournant dans l'industrie des médias et qui pourrait redéfinir la façon dont nous consommons la télévision.

Une première mondiale pour Netflix qui bouscule les codes

Cette collaboration marque une première absolue pour Netflix qui n'avait jamais intégré de télévision linéaire dans son catalogue mondial. Les abonnés français pourront désormais regarder l'ensemble des chaînes du groupe TF1 - TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI — en direct, ainsi que plus de 30 000 heures de programmes à la demande issus de TF1+.

Cette approche rappelle celle d'Apple avec son Apple TV, qui agrège déjà différents services de streaming dans une interface unifiée, mais va plus loin en intégrant directement la télévision traditionnelle. Le géant du streaming mise sur son algorithme de recommandation sophistiqué pour faire découvrir les contenus TF1 à ses 10 millions d'abonnés français, créant ainsi des synergies entre divertissement à la demande et télévision linéaire.

Greg Peters, co-PDG de Netflix, justifie cette stratégie en expliquant que certains téléspectateurs français considèrent déjà "la télé comme Netflix". Cette perception ouvre la voie à une intégration naturelle du contenu traditionnel dans l'écosystème de la plateforme de streaming.

Une réponse stratégique à la fragmentation des audiences

Cette alliance répond à un défi majeur de l'industrie audiovisuelle : l'évolution des habitudes de consommation et la fragmentation croissante des audiences. TF1, qui touche 58 millions de Français chaque mois via ses chaînes traditionnelles et 35 millions sur sa plateforme TF1+, cherche ainsi à reconquérir les audiences perdues au profit du streaming tout en ouvrant de nouvelles perspectives publicitaires.

Le partenariat inclura les programmes phares qui font le succès de TF1 depuis des décennies : les fictions comme "Brocéliande" et "Erica", les séries quotidiennes "Demain nous appartient" et "Ici tout commence", les divertissements emblématiques "Koh Lanta" et "The Voice", ainsi que les rencontres sportives majeures incluant les matchs de l'équipe de France de football et d'autres sports comme le basketball.

Un modèle économique à surveiller de près

Si les détails financiers de l'accord restent confidentiels, la question de la répartition des revenus publicitaires et d'abonnement entre les deux géants soulève de nombreuses interrogations. TF1, dont le modèle repose principalement sur la publicité, mise sur cette alliance pour "ouvrir de nouveaux horizons publicitaires" selon les mots de Rodolphe Belmer, PDG du groupe. Sachant que le service TF1+ propose des abonnements payants, on ne sait pas encore quelle formule sera intégrée à Netflix.

Cette stratégie pourrait également inspirer d'autres diffuseurs européens confrontés aux mêmes défis. Canal+, récemment éjectée de la TNT et en perte d'audience, observera certainement les résultats de cette expérimentation avant d'envisager des accords similaires avec d'autres plateformes de streaming.



