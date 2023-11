TF1 annonce le lancement prochain du service TF1+

Malgré la concurrence impressionnante de services de streaming comme Netflix, Prime Video, Apple TV+ ou encore Disney+, le groupe TF1 est convaincu qu'il y a une place et une part de marché intéressante pour un service de streaming français. Après la catastrophe Salto qui a généré des pertes financières colossales pour le groupe TF1 et M6 qui s'était associé sur ce projet ambitieux, Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1 compte bien retenter sa chance avec un service de streaming gratuit baptisé "TF1+".

TF1+, à quoi s'attendre ?

Auparavant, le marché du streaming ne se résumait que par Netflix, mais depuis plusieurs années, une quantité impressionnante de nouveaux acteurs a débarqué, ce qui a créé en quelque sorte une "saturation" du marché. Aujourd'hui, on retrouve majoritairement des offres payantes, moyennant un tarif d'environ 10 euros par mois, vous pouvez accéder à un grand catalogue avec des films et séries.



Après l'expérience Salto, le groupe TF1 souhaite adopter une nouvelle stratégie sur le marché du streaming, l'idée avec TF1+ serait de créer un catalogue gratuit qui serait financé par des publicités. Le projet s'inspire clairement de MyTF1 qui offre une rediffusion des programmes de TF1 sans contrepartie financière, mais avec plusieurs publicités avant et pendant le contenu que vous regardez.

Le lancement de TF1+ n'est pas prévu tout de suite, le groupe mentionne une disponibilité à partir du 8 janvier 2024 via le site internet, une application dédiée, mais aussi sur les box d'Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Quels vont être les contenus ?

Si vous avez été abonné à Salto, vous avez probablement remarqué que le point faible du service était essentiellement les contenus originaux. Contrairement à la concurrence, Salto souffrait énormément de l'absence de séries et de films originaux, on retrouvait beaucoup de contenus achetés à des studios tiers, mais qui avaient déjà été vus sur des chaines en direct ou sur des services de streaming concurrents. Il faut prendre en compte aussi le contexte, Salto n'avait pas la même force de frappe qu'un géant comme Netflix ou Apple TV+ qui dépense des milliards de dollars chaque année pour produire des séries et films.



Voici ce que Rodolphe Belmer a déclaré à propos du contenu sur TF1+ :

On y trouvera les saisons antérieures de nos séries et émissions comme Koh-Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+ intégrera la première offre d’information à la demande, Top Info. Les informations du jour seront approfondies avec des formats de 3 à 6 minutes réalisés par notre rédaction. TF1+ doit être une plateforme généraliste et citoyenne.

Au total, il y aura plus de 15 000 heures de programmes TV, mais aussi des créations originales qui seront exclusives à TF1+, de quoi ajouter de l'intérêt envers ce futur service !



