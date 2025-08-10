Lancement retardé pour le MacBook Pro M6 OLED selon Bloomberg

La sortie très attendue du MacBook Pro doté d'un écran OLED, initialement prévue pour 2026, pourrait être repoussée à fin 2026 ou début 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg qui a partagé la mauvaise nouvelle dans sa newsletter "Power On".

Le M5 retardé, donc le M6 aussi

Bien que le journaliste américain ait auparavant mentionné une date plus ferme pour 2026, il évoque désormais la possibilité d’un léger retard pour le premier MacBook OLED (et équipé d'une puce M6).

Pour mémoire, les écrans OLED promettent des améliorations significatives par rapport aux écrans LCD actuels des MacBook Pro (rétro-éclairés par miniLED depuis le MacBook Pro M1), notamment une luminosité accrue, des noirs plus profonds pour un contraste plus élevé et une meilleure efficacité énergétique pour une autonomie prolongée.



Dans un récent rapport sur les futurs appareils Apple, Gurman avait indiqué que le MacBook Pro M5 avait été repoussé à 2026, ce qui pourrait affecter le calendrier des modèles suivants, équipés d'un panneau OLED. Ce qui semble être le cas.



Cependant, Apple a déjà sorti plusieurs mises à jour du MacBook Pro en une seule année, comme en 2023 avec les modèles M2 Pro/Max en janvier et les modèles M3-series en octobre. Cela ouvre la possibilité d’un MacBook Pro M5 début 2026, suivi d’un modèle M6 avec OLED fin 2026. Au pire, début 2027.



Pour ceux qui envisagent une mise à niveau, attendre le MacBook Pro de la série M6 pourrait valoir la peine, car il devrait apporter des améliorations majeures comme un écran OLED, un design plus fin et une encoche plus petite. Mais la patience est requise.