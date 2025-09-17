Kuo : le MacBook Pro M6 OLED pourrait être tactile

Après des années de résistance, Apple semble enfin prêt à franchir le pas. L'analyste Ming-Chi Kuo vient de confirmer ce que beaucoup suspectaient : les futurs MacBook Pro OLED intégreront bel et bien un écran tactile, marquant un tournant dans la philosophie de la marque californienne.

L'écran tactile s'invite sur MacBook Pro

La nouvelle fait écho aux prédictions de Mark Gurman formulées il y a deux ans. Le MacBook Pro OLED, attendu en production de masse fin 2026, embarquera une dalle tactile utilisant la technologie "on-cell", qui intègre directement les capteurs dans la couche supérieure de l'écran. Cette approche technique permet une meilleure finesse et une réactivité optimisée, deux critères essentiels pour Apple.

Samsung devrait fournir ces écrans selon les dernières informations coréennes. Cette collaboration n'est pas anodine : le géant sud-coréen maîtrise parfaitement l'OLED et pourrait apporter son expertise dans le tactile, acquise notamment avec ses propres laptops Galaxy Book.

Le calendrier reste néanmoins flou. Si les puces M5 arrivent début 2026 comme prévu, les MacBook Pro OLED avec M6 pourraient suivre en fin d'année. Apple a déjà procédé ainsi en 2023 avec deux générations la même année.

Quand iPad et Mac se rapprochent

Cette évolution reflète une observation attentive des habitudes utilisateurs d'iPad. Kuo souligne que dans certains scénarios, les commandes tactiles améliorent effectivement la productivité. Une génération entière d'utilisateurs, habituée aux iPhone et iPad, s'attend naturellement à pouvoir toucher tous les écrans.

Apple a d'ailleurs déjà amorcé cette convergence logicielle. macOS et iPadOS partagent désormais de nombreux éléments d'interface, facilitant cette transition vers le tactile.

Le MacBook abordable à processeur Ax, prévu fin 2025, ne bénéficiera pas du tactile dans sa première version. Mais Apple envisage cette fonctionnalité pour la génération suivante en 2027, suggérant une démocratisation progressive sur toute la gamme MacBook.



Est-ce que vous attendez le Mac tactile de pied ferme ?