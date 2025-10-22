À l’image de l’Union européenne, le Royaume-Uni s’apprête lui aussi à adopter une loi visant à limiter l’influence d’Apple et de Google. Comme en Europe, cela pourrait entraîner l’ouverture de l’App Store à des plateformes tierces — un scénario redouté par Apple.

Apple pourrait être forcée d’ouvrir l’App Store au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s’apprête à imposer un tournant majeur à Apple. Le régulateur britannique de la concurrence (CMA) a confirmé ce 22 octobre qu’Apple et Google disposent d’un “statut de marché stratégique” (Strategic Market Status, SMS) dans le domaine des plateformes mobiles. Cette désignation, rendue possible par la nouvelle loi sur les marchés numériques (Digital Markets, Competition and Consumers Act), vise à encadrer les géants technologiques considérés comme trop dominants.

Ce statut n’est pas une sanction directe, mais il donne au régulateur le pouvoir d’imposer des règles strictes. Apple pourrait ainsi être contrainte d’ouvrir son App Store à la concurrence, en autorisant par exemple des boutiques d’applications alternatives ou le téléchargement direct d’apps sans passer par sa plateforme. La CMA souhaite également garantir plus de transparence dans le classement des applications et permettre aux développeurs de proposer des paiements externes, en dehors du système d’Apple.

Du côté de Cupertino, la firme met en garde contre les risques d’une telle ouverture. Selon elle, autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store nuirait à la sécurité des utilisateurs, à la protection de la vie privée et à l’intégrité de l’écosystème iOS. Apple estime que ces nouvelles règles pourraient aussi ralentir le déploiement de certaines fonctionnalités, comme c'est le cas en Europe depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA).

Pour la CMA, la décision est justifiée par le manque d’alternatives réelles aux plateformes iOS et Android, qui contrôlent presque entièrement l’accès aux applications mobiles au Royaume-Uni. Le régulateur considère que ce duopole limite la concurrence et freine l’innovation. Cette désignation, valable pour une durée initiale de cinq ans, ouvre la voie à une série de mesures destinées à mieux équilibrer le marché.

Cette décision britannique s’inscrit dans un mouvement global. Après l’Union européenne, les États-Unis et le Japon étudient eux aussi des législations visant à réduire le pouvoir des géants de la tech. Si ces mesures se confirment, Apple pourrait bientôt devoir repenser en profondeur son modèle fermé, fondé sur le contrôle total de son écosystème mobile.