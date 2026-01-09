Le New York Times affirme que John Ternus sera le futur PDG d'Apple

La question de la succession à la tête d'Apple se précise. Selon le New York Times, Tim Cook aurait exprimé auprès de ses proches collaborateurs le souhait de réduire progressivement sa charge de travail. À 65 ans, le PDG actuel pourrait céder sa place dans les années à venir, tout en conservant la présidence du conseil d'administration. Apple aurait d'ailleurs accéléré ses préparatifs dès 2025, et un nom revient avec insistance : celui de John Ternus, actuel responsable de l'ingénierie matérielle.

Un ingénieur discret aux premières loges

John Ternus incarne une certaine continuité dans l'ADN d'Apple. Arrivé en 2001 après avoir travaillé dans la réalité virtuelle, cet ingénieur de formation s'est progressivement hissé dans la hiérarchie en pilotant des projets clés comme la transition vers les puces Apple Silicon en 2020 ou le développement de l'iPhone Air. Son profil rappelle celui de Tim Cook : méthodique, attentif aux détails et expert de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui permet à Apple de produire des millions d'appareils chaque année.

Ce qui frappe chez Ternus, c'est aussi son tempérament. Alors qu'il aurait pu s'installer dans un bureau fermé après ses promotions, il a toujours préféré rester en open space avec ses équipes. Un choix qui illustre son style managérial, basé sur la proximité et la collaboration. À 50 ans, il serait le plus jeune membre de l'équipe dirigeante à accéder au poste suprême, et le premier PDG en trois décennies à avoir passé toute sa carrière dans le hardware.

Entre stabilité et interrogations

Pourtant, cette candidature soulève des débats en interne. Si Ternus excelle dans l'optimisation et la gestion de produits existants, certains anciens collaborateurs s'interrogent sur sa capacité à impulser une vision audacieuse comme celle de Steve Jobs. Cameron Rogers, ex-responsable produit chez Apple, le résume sans détour : "C'est quelqu'un de formidable, mais a-t-il résolu de grands problèmes complexes ou pris des décisions vraiment difficiles ?"

La question est d'autant plus cruciale qu'Apple traverse une période délicate. L'entreprise doit gérer les tensions commerciales avec la Chine, sa dépendance à la fabrication asiatique, et surtout son retard dans l'intelligence artificielle face à ses concurrents. Pendant que Google, Microsoft ou Meta investissent massivement dans l'IA, Apple adopte une approche plus prudente, ce qui pourrait peser lourd dans les prochaines années.

D'autres noms circulent naturellement : Craig Federighi (logiciels), Eddy Cue (services), Greg Joswiak (marketing) ou Deirdre O'Brien (retail). Mais c'est bien Ternus qui semble avoir pris une longueur d'avance. Reste à savoir si Apple privilégiera la stabilité opérationnelle ou osera miser sur un leadership plus visionnaire pour écrire son prochain chapitre.