Eddy Cue récupère la santé et le fitness, Craig Federighi capte watchOS

Avec la retraite imminente du directeur des opérations d’Apple, Jeff Williams, d’ici la fin de l’année, l’entreprise restructure plusieurs divisions, selon les informations de Bloomberg. Comme toujours, Tim Cook a validé l'opération.

Un départ, deux gagnants

Les équipes de santé et fitness, auparavant sous la direction de Williams, passeront sous l’autorité d’Eddy Cue, vice-président senior des services, en prévision du lancement de l’abonnement “Health+” alimenté par l’IA en 2026. L'idée est d'avoir un véritable coach dans l'application Santé, accessible sur iPhone, Apple Watch et même les AirPods Pro 3.

Le développement de watchOS sera transféré à Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle, qui supervise également la refonte de Siri. John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle et potentiel futur PDG, prendra le contrôle total de l’ingénierie matérielle de l’Apple Watch.



Depuis l’annonce de sa retraite en juillet, Williams a délégué la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des opérations, du support client AppleCare et des activités en Chine à Sabih Khan, le nouveau directeur des opérations.



Sumbul Desai gère désormais les opérations quotidiennes des équipes de santé et fitness, rendant compte directement à Cue.



Vous pensez que ces changements de direction chez Apple auront un impact (négatif ou positif) sur les futurs produits de la marque américaine ?