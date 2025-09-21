Notre premier avis sur les AirPods Pro 3

Apple vient de sortir la troisième génération de ses AirPods, et après plusieurs jours de test, et juste après celui de l’iPhone Air, il est temps de faire un premier bilan. Si l'on s'attendait à un bouleversement majeur, ces nouveaux écouteurs représentent plutôt une évolution maîtrisée de la formule qui a fait le succès de la gamme. Une approche qui, finalement, semble parfaitement cohérente avec la philosophie d'Apple : améliorer l'existant sans brusquer les habitudes.

Un design affiné pour un confort optimal

La première chose qui frappe avec ces nouveaux AirPods Pro 3, c'est leur design. Apple a visiblement travaillé l'ergonomie avec une attention particulière, et le résultat est convaincant. La forme repensée épouse mieux le contour de l'oreille, offrant un maintien plus stable sans jamais créer de gêne, même lors de sessions d'écoute prolongées.

L'ajout d'un embout supplémentaire témoigne de cette volonté d'adapter le produit à différentes morphologies. La conception tend vers un format plus intra-auriculaire que les générations précédentes, ce qui apporte un avantage non négligeable : une meilleure isolation passive des bruits environnants. On n'atteint pas les performances d'une réduction active, mais l'amélioration est perceptible au quotidien.

La qualité de fabrication reste exemplaire, avec même une légère progression dans les finitions des plastiques. Le boîtier a également évolué avec une LED plus imposante et visible, facilitant le contrôle de l'état de charge. La disparition du bouton physique sur le boîtier (qui a légèrement grossi) ne pose aucun problème en pratique, d'autant que les contrôles tactiles s'avèrent suffisants. Je n'ai jamais utilisé le bouton sur les AirPods Pro 2 — dans la mesure où l'appairage est automatique dans l'écosystème Apple — donc ça ne manquera pas.

Performance audio et innovation technologique

C'est probablement sur le plan sonore que ces AirPods Pro 3 marquent leur différence la plus notable. Comparés aux AirPods Pro 2, Apple a clairement travaillé la signature audio, avec un renforcement significatif des basses fréquences qui rappelle l'approche de Beats. Cette évolution donne plus de corps et de punch à la restitution, particulièrement appréciable sur les genres musicaux contemporains. La différence entre les AirPods Pro 1 et Pro est gigantesque.

Les AirPods Pro 1, 2 et 3

Idem, la réduction de bruit active mérite une mention spéciale tant elle impressionne. Apple a réussi à proposer une annulation efficace des bruits ambiants sans créer cette sensation d'oppression que l'on retrouve parfois sur d'autres produits. Pour autant, on a du mal à percevoir l’efficacité doublée promise par Tim Cook. Le mode transparence complète parfaitement cette fonction avec un rendu naturel et précis de l'environnement sonore. Il est très difficile de dire si l'ANC est vraiment deux fois meilleur que la génération précédente, mais l'évolution reste significative.

L'intégration d'un capteur de fréquence cardiaque constitue une nouveauté intéressante, même si son utilité reste relative pour les possesseurs d'Apple Watch. La précision des mesures s'avère correcte, et on note que la montre connectée sollicite moins son propre capteur lorsque les AirPods prennent le relais. C'est un must-have pour les sportifs qui n'ont pas de Watch, d'autant que les AirPods Pro 3 sont désormais IP57 et résistants à la sueur et à la pluie. Idéal pour les sportifs et aventuriers.

Écosystème Apple et positionnement tarifaire

Les AirPods Pro 3 conservent naturellement tous les atouts qui font la force de la gamme dans l'univers Apple. Le basculement automatique entre iPhone, iPad et Mac fonctionne toujours aussi bien, l'appairage reste instantané, et l'intégration avec Siri demeure fluide. Le réseau Localiser avec la position au centimètre près sont toujours de la partie, sans évolution notable dans la pratique. Ces fonctionnalités, devenues essentielles pour les utilisateurs de produits Apple, justifient en grande partie l'investissement.

La baisse de prix, ils passent de 279 à 249 € en Europe, par rapport au lancement des générations précédentes constitue un argument commercial appréciable. Apple propose ainsi un produit plus accessible sans rogner sur la qualité. L'autonomie respecte les standards actuels, même s'il faudra attendre plusieurs mois d'utilisation pour juger de la durabilité de la batterie sur le long terme.

On regrette cependant l'absence de la fonction de traduction automatique en France, disponible dans d'autres pays. Cette limitation prive les utilisateurs français d'une fonctionnalité qui pourrait s'avérer utile dans un contexte de plus en plus international.

Conclusion

Les AirPods Pro 3 confirment la maîtrise d'Apple dans le domaine des écouteurs sans fil. Sans bouleverser le marché, ils apportent des améliorations tangibles qui justifient leur existence.



En clair, si vous n’avez pas déjà des AirPods Pro 2 ou Powerbeats Pro 2, vous pouvez foncer sur ces écouteurs. Dans le cas contraire, réfléchissez bien.

