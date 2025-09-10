Apple vient de dévoiler ses AirPods Pro 3, une évolution marquante des AirPods Pro 2. Avec une réduction de bruit deux fois plus efficace, de nouvelles fonctions santé et un design repensé, ils visent à offrir une expérience encore plus complète, tout en restant moins chers au lancement.

AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 : le comparatif !

Apple a dévoilé ses nouveaux AirPods Pro 3, une évolution notable des AirPods Pro 2. Si les changements ne sont pas révolutionnaires, ils touchent à des points clés comme la réduction de bruit, l’autonomie et de nouvelles fonctions santé. Voici un comparatif complet pour déterminer si le changement vaut le coup.

1. Prix de lancement : moins cher… en apparence

Les AirPods Pro 3 sont proposés à 249 €, soit 30 € de moins que les AirPods Pro 2 (279 €). Cependant, le câble USB-C n’est plus inclus dans la boîte et doit être acheté séparément. Un choix qui illustre bien la politique d’Apple : un prix d’entrée plus bas, mais aucun cadeau pour l’utilisateur.

2. Réduction de bruit : deux fois plus performante

Apple annonce une réduction active de bruit deux fois plus efficace que sur les AirPods Pro 2. Une avancée majeure qui devrait améliorer l’expérience dans les environnements bruyants, comme les transports en commun ou l’avion. On a hâte de vérifier cela, celle présente sur les AirPods Pro 2 étant déjà tellement efficace.

3. Nouvelles fonctions santé : suivi de la fréquence cardiaque

Grande nouveauté de cette génération : les AirPods Pro 3 intègrent un capteur de fréquence cardiaque.

Mesure en continu pendant les entraînements.

Alerte en cas d’anomalie détectée.

Les AirPods Pro 2 n’offrent aucune fonctionnalité de ce type.

4. Autonomie : meilleure sur les écouteurs, moins bonne sur le boîtier

Écoute seule : 8 heures avec réduction de bruit activée (contre 6 heures sur les Pro 2).

8 heures avec réduction de bruit activée (contre 6 heures sur les Pro 2). Autonomie totale avec boîtier : 24 heures contre 30 heures auparavant.

Ainsi, on profite de plus de temps d’écoute d’affilée, mais le boîtier doit être rechargé plus souvent.

5. Résistance : IP57 contre IP54

AirPods Pro 3 : certification IP57, protégés contre la poussière, la transpiration et l’eau.

certification IP57, protégés contre la poussière, la transpiration et l’eau. AirPods Pro 2 : IP54, ce qui impose d’éviter absolument la pluie ou une exposition prolongée à l’humidité.

6. Puce U2 : meilleure localisation du boîtier

Le boîtier MagSafe des AirPods Pro 3 intègre la nouvelle puce U2, offrant une localisation plus précise dans l’app Localiser. Les Pro 2 se contentent de la puce U1.

7. Design des écouteurs : ajustement subtil pour un meilleur maintien

AirPods Pro 3

Largeur : 19,2 mm

Épaisseur : 27 mm

Poids : 5,55 g

AirPods Pro 2

Largeur : 21,8 mm

Épaisseur : 24 mm

Poids : 5,3 g

Les AirPods Pro 3 sont un peu moins larges, mais légèrement plus épais et plus lourds. Apple explique que cette nouvelle forme améliore la tenue dans la majorité des oreilles. La pomme a également ajouté un cinquième embout pour s'adapter à encore plus d'oreilles contre quatre pour les AirPods Pro 2.

8. Boîtier de charge : plus volumineux mais plus léger

AirPods Pro 3

Hauteur : 47,2 mm

Largeur : 62,2 mm

Épaisseur : 21,8 mm

Poids : 43,99 g

AirPods Pro 2

Hauteur : 45,2 mm

Largeur : 60,6 mm

Épaisseur : 21,7 mm

Poids : 50,8 g

Le boîtier est donc un peu plus grand, mais plus léger, ce qui facilite le transport au quotidien.

Tableau comparatif