Apple poursuit sa stratégie de diversification industrielle en doublant la production de ses AirPods en Inde. L’usine Foxconn d’Hyderabad, désormais au cœur de cette expansion, illustre la volonté du géant américain de réduire sa dépendance à la Chine tout en renforçant sa présence sur les marchés mondiaux.

Apple double la production des AirPods en Inde pour renforcer sa stratégie mondiale

Apple renforce sa présence industrielle en Inde en doublant la production de ses écouteurs sans fil AirPods dans l’usine Foxconn située à Hyderabad. Cette décision stratégique s’inscrit dans une volonté plus large de diversification de sa chaîne d’approvisionnement, afin de réduire sa dépendance à la Chine.



Jusqu’à présent, l’usine produisait environ 100 000 unités par mois. Grâce à la réorganisation de cinq lignes de production, la capacité mensuelle passera désormais à 200 000 unités. Cette montée en puissance s’accompagne d’un recrutement massif, avec un effectif qui passera de 2 000 à 5 000 employés. Une partie des équipements nécessaires à cette expansion proviendra des installations de Foxconn au Vietnam.

L’investissement total prévu pour ce projet s’élève à 48 milliards de roupies indiennes, dont 30 milliards ont déjà été engagés. Cette somme permettra non seulement d’augmenter la production, mais aussi de soutenir la fabrication des nouveaux modèles d’AirPods destinés aux marchés indien, américain et européen.



Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple visant à diversifier ses sites de production. En plus de l’Inde, la marque à la pomme développe ses activités au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande. Cette réorientation géographique permet à Apple de bénéficier d’avantages fiscaux, notamment des exemptions tarifaires pour les produits exportés vers les États-Unis.

Parallèlement, Apple continue d’investir aux États-Unis. Un plan d’investissement de 600 milliards de dollars sur quatre ans a été annoncé, incluant la fabrication de composants clés comme le verre de couverture des iPhone et des Apple Watch. Cette stratégie vise à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple tout en répondant à une demande croissante sur plusieurs continents.



Source