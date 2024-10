Apple va tester la production de l'iPhone 17 en Inde

Un tournant pour Apple et sa relation avec la Chine. Après avoir augmenté ses capacités de production en Inde ces dernières années, Apple vise désormais la production initiale de ses prochains téléphones dans le pays de Gandhi. L'iPhone 17 sera le premier à inaugurer ce nouveau processus.

Le modèle de base en Inde

Bien qu'Apple ait lancé l’iPhone 16 le mois dernier, la marque se prépare déjà pour l'iPhone 17 de l'année prochaine, tout en cherchant à réduire sa dépendance à la Chine.

Apple dépend depuis longtemps des usines chinoises pour la quasi-totalité de sa production d'iPhone. Et malgré un engagement récent réitéré en faveur de la Chine, elle s'efforce de diversifier sa chaîne d'approvisionnement, motivée par des raisons économiques et la nécessité de réduire les risques. Les problèmes de production liés à la pandémie ainsi que la guerre commerciale entre américains et chinois a poussé la firme à se tourner vers d'autres pays, toujours asiatiques.

Pour la première fois, selon The Information, la phase initiale de production de l'iPhone 17 se fera en Inde, un processus connu sous le nom de New Production Introduction (NPI). Cruciale pour le lancement mondial, cette étape implique d'affiner la conception, d'ajuster les matériaux et de tester les procédés de fabrication pour garantir une production fluide à grande échelle avec un minimum de défauts. La décision d'Apple de confier cette responsabilité à une usine indienne montre sa confiance croissante dans les capacités manufacturières et l'expertise technique de l’Inde.

Les modèles Pro restent en Chine, pour l'instant

Cette première phase de production en Inde concerne uniquement le modèle standard de l'iPhone 17, tandis que les modèles haut de gamme, tels que l'iPhone 17 Pro, le 17 Pro Max et le très attendu iPhone 17 Air, continueront d’être produits en Chine. Apple a historiquement privilégié l’expertise spécialisée des usines chinoises, mais si la production indienne se révèle satisfaisante, elle pourrait ouvrir la voie à une diversification plus large.

Cette transition reflète la stratégie plus large d'Apple visant à développer progressivement la production en dehors de la Chine, au fur et à mesure que l'infrastructure et la main-d'œuvre qualifiée de l'Inde se développent. Si la production de l’iPhone 17 est un succès, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la fabrication d’Apple, avec l'Inde jouant un rôle de plus en plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Rappelons que l'Inde produit en masse des iPhone 16 depuis le départ, mais n'a pas été sollicitée pour valider les processus pré-lancément.