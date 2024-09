iPhone 17 Pro : Apple mise sur les puces 2 nm malgré les défis de production

Les rumeurs se confirment sur les puces de nouvelle génération qui équiperont les iPhone 17 Pro et Pro Max l'an prochain. Apple aurait réservé l'intégralité des capacités de production des processeurs 2 nm de TSMC, mais leur fabrication s'annonce complexe. En revanche, les modèles non Pro ne devraient pas bénéficier de la nouvelle finesse de gravure.

Une finesse de gravure inédite

Après avoir introduit les puces 3 nm sur l'iPhone 15 Pro et l'avoir améliorée sur les iPhones 16 cette année, Apple vise encore plus fin en 2025. Le fondeur TSMC a déjà présenté des prototypes de ses puces "N2" (pour 2 nanomètres) à ses plus gros clients, dont Apple.

La production de test aurait même démarré avec 3 mois d'avance au 3ème trimestre dans l'usine de Baoshan. L'objectif est d'assurer des rendements stables avant la production de masse. Car cette finesse de gravure inédite représente un vrai défi.

Si TSMC maîtrise la fabrication de ces puces 2 nm, il a besoin de l'aide d'autres fournisseurs pour les conditionner avant leur intégration dans les appareils. Matériaux, équipements, conception des puces, automatisation... C'est tout un écosystème qui doit coopérer étroitement.

Cette "lutte en groupe" est cruciale pour rester en tête de la course à la miniaturisation face à Samsung et Intel. Les puces 2 nm permettront des gains significatifs en performances et efficacité énergétique.

Exclusives aux modèles Pro ?

Mais vu la complexité de production, les puces 2 nm pourraient être réservées aux seuls iPhone 17 Pro et Pro Max si Apple poursuit sa stratégie de différenciation. Ce serait donc le retour de la réutilisation des SoC d'ancienne génération sur les modèles d'iPhones les moins haut de gamme pour toujours plus augmenter le panier moyen.

Le modèle iPhone 17 Air ou Slim ultra-fin évoqué par certaines rumeurs n'en bénéficierait donc pas. Les versions non-Pro conserveraient une puce gravée en 3 nm.

Réussir l'intégration de ces nouvelles puces sera un enjeu majeur pour les iPhone de 2025. Apple mise gros sur cette avancée technologique, mais les défis de production sont à la hauteur des promesses. Réponse dans un an !