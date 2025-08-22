Apple veut simplifier le bouton caméra sur iPhone 18, pas le supprimer

iphone 18 iconApple conservera le bouton de contrôle de l'appareil photo pour l'iPhone 18, en simplifiant son design pour réduire les coûts, selon le leaker Instant Digital sur Weibo. Ceci contredit donc les rumeurs récentes suggérant qu'Apple supprimerait le bouton "Camera Control" en raison d'un faible engagement des utilisateurs.

Un changement, pas une suppression

Le bouton de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16 utilise actuellement des capteurs capacitifs et de pression sous une surface en cristal de saphir pour détecter les gestes tactiles et différents niveaux de pression pour les tapotements, pressions et balayages. Pour l'iPhone 18, Apple passerait à un module uniquement sensible à la pression, similaire aux conceptions des appareils comme l'OPPO X8 Ultra et le vivo X200 Ultra, tout en supprimant le capteur capacitif. De quoi nous rappeler l'éphémère écran 3D Touch.

keynote apple glow time iphone 16 camera control zoom

Ce changement, actuellement en phase de production d'essai, vise à répondre au coût élevé de la conception actuelle à double capteur et aux réparations après-vente, en pleine crise des tarifs douaniers. Cette simplification intervient également alors que les fonctionnalités d'intelligence visuelle alimentées par l'IA d'Apple, liées au bouton, n'ont pas encore été entièrement déployées, limitant sa valeur perçue.

La solide réputation d'Instant Digital vient donc mettre à mal les affirmations selon lesquelles Apple abandonnerait ce nouveau bouton, introduit il y a seulement un an avec la série iPhone 16.

3 réactions

appleaddictxs - iPhone premium

@GuiJacq
avec la main droite le raccourci est plus rapide que d'appuyer sur le bouton et tu peux déjà tous faire la même chose sur l'écran plus rapidement que de maîtriser le bouton qui est inutile sauf en mode paysage 🤔 raccourci quand tu pousses l'écran avec le doigt est très rapide :)

22/08/2025 à 15h53

GuiJacq - iPhone premium

Très utile pour lancer rapidement l’appareil photo, intelligence visuelle, le zoom, l’exposition et la profondeur.
Sachant qu’on pouvait déjà utiliser le bouton volume pour prendre les photos je comprends qu’il ne soit pas plus populaire.

Concernant l’article, en gros ils veulent le brider si j’ai bien compris comme quand ils ont enlevé le 3D Touch…

22/08/2025 à 15h18

ImRaven0us - iPhone

Perso je le trouve bien utile, après j’avoue que j’utilise juste pour prendre la photo, je zoom pas avec ni rien

22/08/2025 à 15h05

