Apple veut simplifier le bouton caméra sur iPhone 18, pas le supprimer

Apple conservera le bouton de contrôle de l'appareil photo pour l'iPhone 18, en simplifiant son design pour réduire les coûts, selon le leaker Instant Digital sur Weibo. Ceci contredit donc les rumeurs récentes suggérant qu'Apple supprimerait le bouton "Camera Control" en raison d'un faible engagement des utilisateurs.

Un changement, pas une suppression

Le bouton de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16 utilise actuellement des capteurs capacitifs et de pression sous une surface en cristal de saphir pour détecter les gestes tactiles et différents niveaux de pression pour les tapotements, pressions et balayages. Pour l'iPhone 18, Apple passerait à un module uniquement sensible à la pression, similaire aux conceptions des appareils comme l'OPPO X8 Ultra et le vivo X200 Ultra, tout en supprimant le capteur capacitif. De quoi nous rappeler l'éphémère écran 3D Touch.

Ce changement, actuellement en phase de production d'essai, vise à répondre au coût élevé de la conception actuelle à double capteur et aux réparations après-vente, en pleine crise des tarifs douaniers. Cette simplification intervient également alors que les fonctionnalités d'intelligence visuelle alimentées par l'IA d'Apple, liées au bouton, n'ont pas encore été entièrement déployées, limitant sa valeur perçue.



La solide réputation d'Instant Digital vient donc mettre à mal les affirmations selon lesquelles Apple abandonnerait ce nouveau bouton, introduit il y a seulement un an avec la série iPhone 16.