iOS 17 fait renaître 3D Touch avec une option Haptic Touch "rapide"

Apple est le roi du détail, et cette petite option d'iOS 17 passée inaperçue jusqu'à présent en est la preuve. Le futur système d'exploitation pour iPhone, actuellement en bêta, inclut une nouvelle option de vitesse pour le paramètre Haptic Touch. Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle l'utilisateur doit appuyer sur l'écran de l'iPhone pour que cette action d'appui long soit prise en compte. En passant à "rapide", vous aurez la sensation de retrouver le bon vieux 3D Touch apparu sur l'iPhone 6S.

Nouvelle astuce sur iOS 17

Ce nouveau paramètre influe donc sur la vitesse d'apparition des menus contextuels, ou l'aperçu d'une vue de détail depuis la liste dans les apps qui le supportent comme iSoft, Mail, Messages, etc. Vous pouvez le personnaliser en ouvrant l'application Réglages et en naviguant vers Accessibilité -> Toucher -> Haptic Touch.



Si vous avez écumé les réglages d'iOS 16, vous savez que l'option "courte" existait déjà. Oui mais il n'y avait pas de valeur "par défaut" et le "courte" d'iOS 17 est bien plus rapide que l'ancienne version. Vous pouvez la tester vous-même dans l'écran des réglages en appuyant longuement sur l'image de démonstration située sous les réglages.

Avec la vitesse par défaut, il faut attendre environ une demi-seconde avant que l'image ne soit affichée en pleine taille. Avec la nouvelle vitesse rapide, ce temps d'attente est réduit de moitié, soit un quart de seconde. L'interface semble ainsi beaucoup plus réactive, mais attention aux faux positifs si vous avez le doigt fatigué !



Haptic Touch est la combinaison d'une pression longue et d'un retour haptique qu'Apple a adoptée après avoir supprimé 3D Touch sur l'iPhone 11, qui utilisait la sensibilité à la pression sur l'écran pour déclencher l'action. Comme il s'appuie sur la force réelle appliquée à l'écran, il était possible pour les utilisateurs d'activer le geste très rapidement.



Le passage à Haptic Touch (à partir de l'iPhone XR en 2018, puis sur les iPhone 11 et plus récents) a rendu ces interactions plus lentes et donc moins agréables. Heureusement qu'iOS 17 permet d'améliorer cela, avec une astuce simple à mettre en place.



Qui l'a déjà activé parmi vous ? Rappelons quelques astuces pour iOS 17 comme créer un stickers animé avec une photo ou recadrer rapidement une photo.