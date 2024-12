Flexbar : le projet qui veut faire renaître la Touch Bar d'Apple

Un projet sur Kickstarter se propose de développer la Flexbar, un appareil entièrement conçu autour de la Touch Bar d'Apple. Les ingénieurs espèrent recueillir les fonds nécessaires pour commercialiser leur produit et ravir les fans inconditionnels de la Touch Bar, abandonnée par Apple il y a plus de trois ans.

Flexbar : une idée audacieuse avec ses limites

Des fans nostalgiques de la Touch Bar d’Apple, abandonnée en 2021, ont développé la Flexbar, une version indépendante et améliorée de cette interface tactile. Conçu pour compléter plutôt que remplacer les claviers traditionnels, cet appareil intègre un écran AMOLED 2K de haute qualité, offrant une interface complètement personnalisable pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Compatible avec macOS, Windows et certains appareils mobiles, la Flexbar se connecte via USB-C pour convenir aux différents supports. Ce projet cherche à combler un vide laissé par Apple, en apportant une solution pratique pour les amateurs de raccourcis et outils interactifs. Et aussi à attirer les nostalgiques qui rêvent encore chaque soir de la Touch Bar.

Actuellement financée sur Kickstarter, la Flexbar est proposée à un prix initial de 119 dollars pour les premiers soutiens, montant à 179 dollars après le lancement. Ce projet attire l’attention, mais son succès dépendra de la fiabilité du produit final et de son exécution.



Attention, la prudence est nécessaire pour ce type de projet. Il est essentiel de se renseigner avant de s'engager financièrement. De nombreux projets Kickstarter ont été abandonnés après leur campagne de financement, et certains produits ont été laissés de côté après leur lancement en raison de ventes insuffisantes.

C'est quoi Kickstarter ?

Kickstarter est une plateforme de financement participatif où des créateurs présentent leurs projets et sollicitent des fonds directement auprès du public. Les projets peuvent varier de jeux vidéo à des films, en passant par des gadgets technologiques ou des œuvres artistiques. Les utilisateurs peuvent choisir de soutenir un projet en y investissant de l'argent, souvent en échange de récompenses exclusives ou d'un accès anticipé au produit une fois qu'il est terminé.



Le financement participatif permet aux créateurs de récolter les fonds nécessaires pour lancer leur projet sans avoir recours à des investisseurs traditionnels. Cependant, il est important de faire preuve de prudence et de bien se renseigner sur un projet avant d'y investir, car certains projets peuvent ne pas aboutir comme prévu.