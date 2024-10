Apple veut vous voir faire plus de sport en 2024

Dès la semaine prochaine, Apple va ajouter du contenu supplémentaire à son service Fitness+, accessible via l'application Forme. Quoi de mieux pour bien commencer l'année sur le plan physique. À vos marques, prêts, partez !

Bonne année !

Comme le veut la tradition, nouvelle année rime avec nouvelles résolutions et bonne santé. Pour maintenir une santé au top, nombreux sont ceux à promettre qu'ils vont faire plus de sport que l'année précédente. Cela tombe bien, Apple a exactement ce qu'il faut avec son service Fitness+.



À partir du lundi 8 janvier, le service sportif d'Apple va ajouter dans sa besace de nouveaux exercices, de quoi muscler son offre facturée 9.99 € par mois. Au menu, des nouvelles méditations sonores, un exercice spécial golfeur, encore plus de musique et une expérience audio pour la marche fréquente. Sans oublier la nouvelle récompense à obtenir en terminant les trois anneaux d'activité durant sept jours consécutifs avant la fin du mois de janvier.



Méditations sonores pour la relaxation :

Fitness+ propose 10 thèmes de méditation, dont le calme, la gratitude, le sommeil, la résilience et la créativité. Fitness+ introduit un tout nouveau thème de méditation appelé Sound, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon de se sentir détendus et restaurés.



Sept nouvelles méditations sonores seront disponibles par tranches de cinq, 10 et 20 minutes, avec de nouvelles méditations chaque semaine.



Force, tronc et yoga pour les golfeurs :

Fitness+ introduit un nouveau programme d'entraînement, Strength, Core, and Yoga for Golfers, mettant en vedette et conçu avec la golfeuse professionnelle Rose Zhang et dirigé par l'entraîneur Fitness+ Strength and Core Kyle Ardill.



Inspiré par l'entraînement de Zhang sur et en dehors du cours, ce programme comprend un mélange de quatre séances d'entraînement sur la force, le tronc et le yoga, conçus pour améliorer la force, l'équilibre, la flexibilité et la mobilité.



Augmentez le volume :

La série Artist Spotlight - qui consacre toute une liste de lecture d'entraînement à un seul artiste - lancera sa plus grande série à ce jour pour célébrer le compte à rebours de l'Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show mettant en vedette USHER, avec de la musique d'artistes emblématiques de la mi-temps chaque semaine avant le grand match.



Il est temps de marcher :

Time to Walk - une expérience audio primée sur iPhone et Apple Watch, conçue pour aider les gens à marcher plus souvent - met en vedette certaines des personnes les plus intéressantes et les plus influentes au monde qui partagent des histoires, des photos et de la musique avec les utilisateurs de Fitness+.

Pour rappel, à l'achat d'un iPhone (11 ou plus), d'une Apple Watch (Series 4 ou plus), d'une Apple TV (4K ou HD) ou d'un iPad récent, Apple offre trois mois gratuits au service Fitness+. L'occasion de l'essayer en toute tranquillité pour savoir si cela vous convient ou non.