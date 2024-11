Apple a arrêté ces 10 produits fin 2024, le moment de faire des affaires !

L'automne chez Apple n'est jamais calme, et cette année 2024 n'a pas fait exception à la règle. Si les nouveautés ont été nombreuses, avec l'iPhone 16, l'Apple Watch 10, l'iPad mini 7 ou encore les Mac M4 dont l'excellent Mac mini M4, la firme a également arrêté plusieurs modèles. Cependant, les acheteurs avertis peuvent toujours profiter de bonnes affaires sur ces articles de dernière génération auprès de vendeurs tiers.

1. iPad mini 6

Le nouvel iPad mini 7 est doté d'améliorations telles que la prise en charge d'Apple Intelligence (on l'attend toujours en France) et la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro, sans oublier la correction du problème de défilement saccadé de son prédécesseur. Pour ceux qui n'ont pas besoin des dernières fonctionnalités, l'iPad mini 6 peut toujours être trouvé pour 549 € sur Amazon.

2. MacBook Pro M3

Avec l'introduction des MacBook Pro de la série M4, les modèles M3 ont vu leurs prix baisser. Une offre notable comprend le modèle de base MacBook Air M3 pour 1 299 € sur Amazon avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, soit plus de 200 € de réduction.

3. Mac mini M2

Le Mac mini 2024 a subi une refonte importante avec un format plus petit, un nouveau placement des E/S et des puces M4/M4 Pro avancées. Alors que le nouveau Mac mini M4 démarre fort avec 16 Go de RAM à 699 €, la version M4 Pro est affichée 1000 € plus chère. Entre les deux, on trouve le très puissant Mac mini M2 Pro à 1 289 € au lieu de 1 599 € sur Amazon.

4. iMac M3

La mise à jour de l'iMac vers le M4 a apporté de nouvelles fonctionnalités comme plus de ports Thunderbolt et Center Stage, pour un prix de départ de 1 499 €, soit 100 € de moins. Il n'y a aucune meilleure offre sur l'iMac M3.

5. iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Comme le veut la tradition, les modèles phares ont été abandonnés avec le lancement de la série iPhone 16. Cependant, les derniers stocks sur ces téléphones compatibles avec Apple Intelligence permettent d'avoir par exemple un iPhone 15 Pro avec 1 To de stockage à 1 499 € sur Amazon. La différences l'iPhone 16 Pro est ténue, pour ne pas dire plus.

6. iPhone 13

Lancé en 2021, ce modèle a apporté des améliorations en termes d'autonomie de la batterie et de technologie de l'appareil photo. Bien qu'il soit abandonné, vous pouvez toujours acheter un iPhone 13 neuf à 500 € seulement, soit moins cher qu'un iPhone SE sans Face ID ni écran OLED.

7. Apple Watch Series 9

Avec la sortie de la Series 10, la Series 9 a été logiquement abandonnée. Des offres existent, mais comme la Series 10 a un prix similaire, il pourrait être intéressant d'envisager le nouveau modèle directement.

8. AirPods 2 / 3

Le passage à l'USB-C a également affecté les AirPods. Les AirPods 4, avec ou sans suppression du bruit, sont proposés à des prix attractifs de 149 € et 199 € respectivement, ce qui fait oublier les anciens modèles, les AirPods 2 et AirPods 3. Cependant, les AirPods 2 restent disponibles à 99 € seulement !

9. Accessoires Mac avec port Lightning

Le passage à l'USB-C a marqué la fin des versions Lightning de la Magic Mouse, du Magic Trackpad et du Magic Keyboard. Des offres sur ces accessoires existent, comme le clavier d'Apple à 92 € sur Amazon.

10. Coques pour iPhone FineWoven

Lancés comme une alternative écologique au cuir, ces étuis pour l'iPhone 15 ont été critiqués pour leur sensibilité aux rayures. Désormais abandonnées pour les modèles iPhone 16, les coques FineWoven pour iPhone 15 sont disponibles à prix réduits. Mais franchement, mieux vaut regarder notre sélection de coques pas chères pour iPhone 15 ou celle pour iPhone 16.

