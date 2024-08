Les différences entre iPhone 16 Pro et 15 Pro (dont taille et poids)

Vous attendez avec impatience le keynote du 9 septembre afin de savoir si vous allez craquer pour le nouvel iPhone 16 Pro ? Alors vous êtes au bon endroit.



Les clients qui ont déjà un iPhone 15 Pro n'ont probablement pas grand intérêt à se pencher sur le nouveau modèle, les différences restant à priori modestes. Mais ceux qui ont un appareil plus ancien peuvent se poser la question : prendre un iPhone 15 Pro en promotion ou attendre l'iPhone 16. Pour vous aider, voici les principales différences.

Comparatif entre iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro

Pour commencer, rappelons que l'iPhone 15 Pro a introduit un cadre en titane plus léger et plus compact, facilitant ainsi la prise en main, un port USB-C pour des transferts de données plus rapides, un nouveau bouton Action personnalisable et du processeur A17 Pro offrant la possibilité de jouer à des jeux AAA. L'appareil photo bénéficie aussi d'améliorations pour le zoom et la gestion de la lumière, tandis que l'affichage offre une luminosité légèrement améliorée.



L'iPhone 16 Pro, qui sera présenté le 9 septembre 2024, et probablement lancé le 19 septembre, apportera plusieurs améliorations par rapport à l'iPhone 15 Pro.

Les nouveautés de l'iPhone 16 Pro

Voici les principales différences attendues entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro :

Écran : L'iPhone 16 Pro sera légèrement plus grand avec un écran OLED de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro. L'écran sera également plus lumineux, avec des bords encore plus fins, offrant une expérience visuelle toujours plus immersive. De son côté, l'iPhone 16 Pro Max passera à 6,9 pouces. Performance : Le nouvel iPhone 16 Pro sera équipé du processeur A18 Pro, promettant des performances et une efficacité énergétique améliorées par rapport à l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro. Pourtant, le téléphone conserverait 8 Go de RAM. Appareil Photo : Des améliorations notables sont prévues pour le système de caméra, avec un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un zoom téléobjectif 5x, par rapport aux 12 MP et zoom 3x de l'iPhone 15 Pro. Un nouveau bouton de capture devrait améliorer la prise de vue. Batterie : L'iPhone 16 Pro aura une batterie légèrement plus grande (3577 mAh contre 3274 mAh pour l'iPhone 15 Pro), ce qui pourrait offrir une meilleure autonomie. De plus, la vitesse de charge filaire passera à 40W, contre 27W sur l'iPhone 15 Pro, et la charge MagSafe sera également plus rapide (20W contre 15W). Connectivité : Le nouvel iPhone 16 Pro sera doté de la connectivité Wi-Fi 7, offrant des vitesses Internet plus rapides et plus fiables. Design et Matériaux : Le design du cadre en titane pourrait être plus brillant sur l'iPhone 16 Pro, par rapport à la finition brossée de l'iPhone 15 Pro, et une nouvelle couleur exclusive "Desert Titanium" serait prévue.

Ces améliorations peuvent ne pas justifier une mise à niveau pour tous les utilisateurs, surtout ceux possédant déjà un iPhone 15 Pro​. Le cas de conscience est le même pour un iPhone 16 Pro Max.



Mais pour ceux qui ont un modèle plus ancien, comme un iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 voire même iPhone 12, la question se pose. Reste que la nouvelle taille ne conviendra pas à toutes les mains. Voyons cela en détails.

Dimensions des iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro

L'iPhone 15 Pro avait réussi à réduire l'encombrement général en affinant les bordures et en arrondissant les angles, mais cette année, Apple va très probablement à nouveau étirer son téléphone phare. Passant de 6,1 à 6,3 pouces, l'iPhone 16 Pro sera encore plus grand, et plus lourd ! Qu'il est loin le temps où l'iPhone se manipulait à une main.

Voici un comparatif du gabarit attendu :

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro 70,60 mm de large 71,45 mm de large (+ 1 mm) 146,6 mm de haut 149,6 mm de haut (+ 3 mm) 8,25 mm d'épaisseur 8,25 mm d'épaisseur (=) 187 grammes 194 grammes (+ 7 g)

Nous mettrons à jour cet article suite au keynote d'Apple, mais au vu du nombre de fuites, nous connaissons déjà à 99 % les contours de l'iPhone 16 Pro...