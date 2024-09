Les différences entre les puces A18 et A18 Pro des iPhone 16

Apple a dévoilé de nouvelles puces gravées selon un processus de deuxième génération en 3 nanomètres pour les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, apportant des améliorations significatives en termes de performances. Les iPhone 16 et 16 Plus sont équipés de la puce A18, tandis que les iPhone 16 Pro et Pro Max intègrent la puce A18 Pro.

Les points communs entre les deux puces A18

Bien que ces deux puces partagent plusieurs caractéristiques, il existe des différences, ainsi que des variations dans la conception thermique des iPhone 16 et 16 Pro. Les deux puces A18 et A18 Pro sont construites sur un processus de deuxième génération en 3 nm avec des transistors plus petits. Elles sont équipées d'un CPU à 6 cœurs, comprenant quatre cœurs de performance et deux cœurs d'efficacité. De plus, elles intègrent un Neural Engine à 16 cœurs optimisé pour exécuter de grands modèles génératifs, ainsi qu'un sous-système mémoire amélioré offrant une bande passante 17 % supérieure par rapport à l'A17 Pro des iPhone 15 Pro / Pro Max.

Caractéristiques communes de l'A18 et de l'A18 Pro :

Basées sur un processus de deuxième génération en 3 nm avec des transistors plus petits.

CPU à 6 cœurs avec quatre cœurs de performance et deux cœurs d'efficacité.

Neural Engine à 16 cœurs optimisé pour les grands modèles génératifs.

Sous-système mémoire amélioré avec une bande passante mémoire augmentée de 17 %.

Les spécificités de la puce A18 de base

Cependant, la puce A18 de l’iPhone 16 est dotée d’un GPU à 5 cœurs, tandis que l’A18 Pro, réservée aux modèles Pro, en possède 6. L’iPhone 16 adopte une nouvelle conception thermique, avec une carte logique centrale optimisée et une sous-structure en aluminium recyclé pour dissiper la chaleur, permettant une augmentation de 30 % des performances soutenues en jeu. L'A18 introduit également le ray tracing accéléré par le matériel, une fonctionnalité précédemment exclusive aux iPhone 15 Pro.

Caractéristiques de l'A18 sur iPhone 16 :

L'A18 possède un GPU à 5 cœurs

Un nouveau design thermique

Le ray tracing accéléré par le matériel.

Les spécificités de la puce A18 Pro

De son côté, l'A18 Pro de l’iPhone 16 Pro conserve le même CPU à 6 cœurs que l'A18, mais avec un GPU à 6 cœurs, offrant ainsi de meilleures performances graphiques. L’iPhone 16 Pro bénéficie d’une capacité thermique maximisée grâce à un châssis en aluminium recyclé à 100 %, combiné à un cadre en titane et une sous-structure en aluminium recouvert de graphite. Cette architecture thermique améliorée permet une augmentation de 20 % des performances en jeu par rapport à l’A17 Pro.

Caractéristiques de l'A18 Pro sur iPhone 16 Pro :

L'A18 Pro dispose d'un GPU à 6 cœurs (comme sur l'iPhone 15 Pro) amélioré

Une nouvelle architecture thermique spécialement conçue pour les jeux.

Les performances concrètes

En termes de performances générales, l’A18 Pro est 30 % plus rapide que l’A16 Bionic, tout en étant 30 % plus économe en énergie. Le GPU est 40 % plus rapide et consomme 35 % d'énergie en moins. Le Neural Engine est deux fois plus rapide pour les tâches de machine learning que celui de l'A16.



Autre comparaison, le CPU de l’A18 Pro est 15 % plus rapide que celui de l’A17 Pro et permet de réaliser les mêmes performances en consommant 20 % de moins. Le GPU de l’A18 Pro est également 20 % plus rapide que celui de l'A17 Pro, avec un ray tracing accéléré par le matériel deux fois plus rapide. Si l'on compare avec l'iPhone 14 Pro, l'écart monte à 40 %, et même à 50 % avec l'iPhone 13 Pro. De quoi améliorer l'expérience dans les jeux comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 7 et autre Death Stranding.



Rappelons enfin que la puce A18 Pro d'Apple dispose d'un nouveau moteur d'affichage avancé pour gérer la fonction ProMotion (120 Hz), ainsi que d'un processeur d'images amélioré pour la partie photo et vidéo.