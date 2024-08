iPhone 16 : la puce A18 sera légèrement différente sur le modèle Pro

Contrairement aux années précédentes, Apple va utiliser une nouvelle génération de puces pour toute la série iPhone 16. Mais des différences subsisteront entre les modèles standard et Pro. De quoi différencier la gamme, tout au faisant profiter de la dernière architecture au modèle d'iPhone le moins cher.

Une Puce A18 pour tous, mais pas identique

Selon un leaker réputé sur Weibo, si l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro seront tous deux équipés du nouveau processeur Apple A18 gravé en 3 nm par TSMC, la version Pro aura droit à une configuration plus musclée :

2 cœurs haute performance (jusqu'à 4,05 GHz) + 4 cœurs efficients

GPU 6 cœurs

Gravure 3nm N3P

L'iPhone 16 standard devra se contenter d'un GPU 5 cœurs et d'une taille de cache réduite. Il utilisera aussi le procédé de gravure N3E, une variante légèrement moins avancée du 3 nm.

Apple compte refaire le coup de l'iPhone 13 et 13 Pro, où ce dernier jouissant d'un SoC comptant plus de GPU et étant légèrement plus rapide sur la partie CPU. Cette rumeur pourrait laisser penser que le Ray-Tracing arrivé sur l'iPhone 15 Pro grâce à la puissance graphique décuplée, sera exclusif à l'iPhone 16 Pro grâce à ses coeurs GPU supplémentaires.

L'IA, nouveau cheval de bataille des puces Apple

Ce changement de stratégie s'explique par la volonté d'Apple de rattraper son retard en matière d'intelligence artificielle. La firme prépare une refonte majeure d'iOS avec l'arrivée d'Apple Intelligence sur les nouveaux iPhones (et l'iPhone 15 Pro), qui nécessitera des puces plus puissantes, notamment au niveau du coprocesseur dédié au machine learning.

Apple travaillerait sur son propre grand modèle de langage, baptisé Ajax, pour gérer l'IA directement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Un choix cohérent avec sa philosophie de protection de la vie privée, mais qui demande plus de puissance de calcul en local.

Des gains de performance significatifs

Par rapport à l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, la puce A18 de l'iPhone 16 Pro devrait apporter :

+5% de performances CPU

+30% de performances graphiques

-10% de consommation énergétique

Un score Geekbench de 8571 points, contre 7288 pour l'A17 Pro

Des améliorations rendues possibles par l'amélioration du procédé 3 nm de TSMC inauguré avec l'A17 Pro.

La nouvelle puce A18 et ses capacités d'IA devraient être l'une des grandes stars de la keynote iPhone 16, attendue pour le 9 septembre. Apple semble déterminé à maintenir son avance en matière de puissance brute, tout en comblant son retard relatif en IA, face à une concurrence de plus en plus agressive sur ce terrain. Réponse durant la conférence du 9 septembre.