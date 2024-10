Le premier code d’iOS 18 confirme la puce A18 des iPhone 16

Depuis deux ans, Apple a adopté une nouvelle tendance assez frustrante : réserver la dernière puce aux modèles Pro et proposer une puce légèrement améliorée pour les modèles standards. D’après une récente rumeur, ce ne sera pas le cas pour les iPhone 16 qui sortiront en fin d’année prochaine.

La puce A18 pour les 4 iPhone 16

Selon les dernières informations obtenues par MacRumors, les premières versions de développement d’iOS 18, nom de code “Crystal”, contiennent des indices intrigants sur les futurs produits d’Apple. Ce code révèle l’existence de quatre modèles d’iPhone 16 inédits, identifiés sous les noms de code D47 (iPhone 16), D48 (iPhone 16 Plus), D93 (iPhone 16 Pro), et D94 (iPhone 16 Pro Max).



Le code d’iOS 18 mentionne également une version alternative de l’iPhone 15 Pro Max, avec l’identifiant “D84S”, qui semble être utilisée pour les tests du modem 5G d’Apple, surnommé “Sinope”.

La grande révélation, cependant, concerne la puce qui équipera ces nouveaux appareils. Apple semble avoir choisi la puce t8140, connue en interne sous le nom de “Tahiti” ou A18, pour tous les modèles de l’iPhone 16. Cela marque un changement par rapport à la stratégie précédente, où l’iPhone 15 utilisait l’A16 pour le modèle de base et l’A17 Pro pour les modèles Pro. Les modèles iPhone 16 et 16 Plus sont identifiés en interne sous le nom de D4y, tandis que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max portent l’identifiant D9x.



Il reste à voir si Apple différenciera ces puces en les marquant comme A18 et A18 Pro. De plus, des références à un module Wi-Fi et Bluetooth conçu par Broadcom pour l’iPhone 16 ont été trouvées. Hormis ces détails, le système d’exploitation est encore en début de développement et ne révèle pas d’autres particularités pertinentes pour le moment.



Reste à voir comment ces changements se manifesteront dans les produits finaux, on a hâte que de nouvelles rumeurs nous en disent plus dans les prochains mois.