Apple prépare une mise à jour ambitieuse avec iOS 18

Les prochaines versions logicielles d'Apple, dont iOS 18, revêtent une grande importance car le géant technologique cherche à progresser dans le domaine de l'IA générative et à rattraper ses concurrents tels que Google et OpenAI. L'iPhone 16, ainsi que la gamme "Pro", ne devant pas faire l'objet de mises à jour substantielles l'année prochaine, Apple mise énormément sur l'innovation logicielle apportée par iOS 18 (mais en partie réservée aux nouveaux téléphone) pour stimuler les ventes d'iPhone.

Une pause salutaire pour la stabilité d'iOS 18

Conscient de l'importance de la stabilité et de l'expérience utilisateur, Apple a récemment interrompu temporairement le développement d'iOS 18 et de ses autres systèmes d'exploitation, comme macOS 15. Cette pause a permis aux ingénieurs de consacrer une semaine entière au débogage et à l'assurance qualité, une pratique qui rappelle la refonte stratégique qu'Apple a entreprise en 2019 pour remédier aux bugs persistants et aux fonctionnalités retardées. L'année d'avant encore, le chef du logiciel, Craig Federighi, avait reporté des fonctionnalités d'iOS 12 à iOS 13 pour maintenir la qualité du produit, comme le rappelle Mark Gurman de Bloomberg.

L'arrêt des développements de nouvelles fonctionnalités a été décidé juste après qu'Apple a atteint une étape de développement importante avec les premières versions internes d'iOS 18 et de macOS 15, qui comprenaient les nouveautés les plus substantielles. Bien que cette interruption ait retardé le début de la prochaine phase de développement, elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur le calendrier de sortie final. Tout au plus, elle pourrait réduire le temps disponible pour les corrections de dernière minute.

Le mois dernier, l'entreprise a terminé les premières versions internes des mises à jour, y compris les nouvelles fonctionnalités les plus importantes. Lorsqu'Apple atteint ce stade, appelé M1, elle commence généralement à travailler sur l'étape suivante, M2. Dans le cas présent, l'interruption du débogage a retardé d'une semaine le début du développement de la version M2.

Cet engagement en faveur de la qualité est imposée par une politique connue sous le nom de "The Pact", mise en place par Federighi, qui prône la tolérance zéro pour les régressions connues et donne la priorité à la résolution rapide des bogues, dixit le journaliste américain.

Quelles nouveautés pour iOS 18 ?

À l'horizon 2024, Apple se prépare à une mise à jour potentiellement révolutionnaire de ses systèmes d'exploitation. Décrites par la direction comme "ambitieuses et convaincantes", les prochaines versions devraient offrir de nouvelles fonctionnalités et conceptions majeures, ainsi que des améliorations en matière de sécurité et de performances. Toutefois, la véritable valeur de ces mises à jour dépendra de leur accessibilité et de leur fiabilité. Les mesures proactives prises par Apple pour garantir la qualité et les performances de ses logiciels témoignent de la volonté de l'entreprise d'offrir aux utilisateurs des expériences fiables et innovantes.



Gurman n'est pas revenu sur les nouveautés dopées à l'IA sous iOS 18, mais il se murmure qu'iMessage et Mail en seraient les premiers bénéficiaires, avec l'aide à la rédaction, la suggestion d'actions et bien plus encore. On espère que Siri pourra également être plus efficace sur l'ensemble du système d'exploitation et comprendre des ordres multiples permettant de gagner significativement la productivité sur iPhone, iPad et Mac.



Qu'attendez-vous d'iOS 18 ?