ChatGPT fait sa révolution : GPT-4 Turbo, GPT Store, GPT personnalisé, DALL-E 3...

OpenAI a organisé son premier événement pour les développeurs et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme n'a pas lésiné sur les annonces. La société a lancé des modèles améliorés, un App Store et de nouvelles API. Voici un résumé de toutes les annonces qu'il ne fallait pas manquer, une sorte de ChatGPT 2.0.

100 millions d'utilisateurs

Un an après son lancement, dire que ChatGPT est très populaire est un euphémisme. S'il fallait le confirmer, les derniers chiffres livrés par OpenAI rendent compte de l'immense succès de l'IA générative. Ce sont déjà plus de 100 millions de personnes qui utilisent l'outil chaque semaine. ChatGPT a été l'un des produits de consommation les plus rapides à atteindre la barre des 100 millions d'utilisateurs mensuels, quelques mois seulement après son lancement.



De plus, la société américaine a également indiqué que plus de 2 millions de développeurs élaborent des solutions par l'intermédiaire de son API.

GPT-4 Turbo

L'une des trois grandes nouveautés du jour n'est autre que GPT-4 Turbo - une version améliorée du populaire modèle GPT-4. Open AI a indiqué que le nouveau modèle Turbo se décline en deux versions : l'une pour l'analyse de texte uniquement et l'autre pour la compréhension de textes et d'images. Le prix du modèle texte uniquement est de 0,01 $/1 000 jetons d'entrée et de 0,03 $/1 000 jetons de sortie. GPT-4 Turbo coûtera 0,00765 $ pour le traitement d'une image de 1080 x 1080 pixels.



GPT-4 Turbo dispose d'une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, soit environ 100 000 mots, ce qui est quatre fois plus que la fenêtre contextuelle de GPT-4. Le nouveau modèle a une date limite de connaissance fixée à avril 2023, contre septembre 2021 pour le GPT-4. Ce qui n'est pas aussi bien que Grok d'xAI, mais toujours mieux.

OpenAI n'a pas négligé GPT-4 en déployant GPT-4 Turbo

Dans le même temps, l'entreprise lance un programme d'accès expérimental pour peaufiner GPT-4. Contrairement au programme de mise au point de GPT-3.5, le prédécesseur de GPT-4, le programme GPT-4 impliquera davantage de supervision et de conseils de la part des équipes d'OpenAI, selon l'entreprise - principalement en raison d'obstacles techniques.

Les résultats préliminaires indiquent que la mise au point de GPT-4 nécessite plus de travail pour obtenir des améliorations significatives par rapport au modèle de base, comparé aux gains substantiels réalisés avec la mise au point de GPT-3.5.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres GPT

La seconde grande nouveauté d'OpenAI est le fait qu'elle va permettre aux utilisateurs de créer leurs propres versions de GPT à des fins ludiques ou de productivité. Les utilisateurs pourront créer ces bots par le biais d'une simple invite, sans avoir besoin de connaître un langage de programmation. La société permettra également aux entreprises clientes de créer des GPT internes uniquement, construits à partir de la base de connaissances de la société.



Selon l'entreprise, les développeurs peuvent connecter les GPT à des bases de données ou à des bases de connaissances, comme les courriels, pour importer des informations externes.

Un App Store de GPT

OpenAI a indiqué qu'elle prévoyait de permettre aux utilisateurs de publier ces GPT dans une boutique - qui sera disponible dans le courant du mois. Dans un premier temps, elle proposera des créations de "créateurs vérifiés". Le PDG de l'entreprise, Sam Altman, a également évoqué la possibilité de rémunérer les personnes qui publient des plugins populaires.



Notamment, la plateforme Poe de Quora, qui permet également aux utilisateurs de créer des robots à l'aide d'invites, a mis en place un programme de rémunération des créateurs la semaine dernière.



Des exemples de GPT seront disponibles pour les clients de ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise à partir d'aujourd'hui.

Une nouvelle API pour créer des assistants

Lors de sa première journée des développeurs, OpenAI, qui n'a pas chômé en un an, a lancé une nouvelle API pour les assistants, afin de permettre aux développeurs de créer leurs propres "expériences de type agent". Les développeurs peuvent créer des agents qui récupèrent des connaissances externes ou appellent des fonctions de programmation pour une action spécifique. Les cas d'utilisation vont d'un assistant pour le codage à un planificateur de vacances alimenté par l'IA.

API DALL-E 3

À côté de GPT, le modèle texte-image d'OpenAI, DALL-E 3, est désormais disponible via l'API avec des outils de modération intégrés. Les règles de sortie vont de 1024×1024 à 1792×1024 dans différents formats. Open AI a fixé le prix du modèle à 0,04 $ par image générée.

Nouvelles API de synthèse vocale

La société a lancé une nouvelle API de synthèse vocale appelée Audio API avec six voix prédéfinies : Alloy, Echo, Fable, Onyx, Nova et Shimer. L'API donne accès à deux modèles d'IA générative et est facturée 0,015 $ pour 1 000 caractères d'entrée.

Copyright Shield

Mais ce n'est pas tout, OpenAI a aussi dévoilé un programme appelé Copyright Shield lors de sa conférence des développeurs, promettant de protéger les entreprises utilisant les produits de la société d'IA contre les réclamations en matière de droits d'auteur. L'entreprise a déclaré qu'elle paierait les frais de justice si les clients utilisant la plateforme de développement OpenAI et ChatGPT Enterprise "généralement disponible" faisaient l'objet de poursuites en matière de propriété intellectuelle concernant le contenu créé par les outils OpenAI.



Récemment, des entreprises telles que Microsoft, Cohere, soutenue par Google, Amazon et IBM ont fait de même en assurant qu'elles indemniseraient leurs clients en cas de plaintes pour violation de la propriété intellectuelle.

Les autres annonces

Les autres annonces notables faites lors de l'événement :

OpenAI va lancer un programme permettant aux entreprises de construire leurs modèles clients avec l'aide des chercheurs de l'entreprise d'IA.

Le sélecteur de modèle dans ChatGPT disparaît pour faciliter les choses et permettre aux gens d'utiliser l'outil sans avoir à se soucier du modèle à choisir.

L'entreprise a lancé la prochaine version de son modèle de reconnaissance vocale en libre accès appelé Whisper large v3.

L'entreprise double le taux de jetons par limite pour tous les clients payants de GPT-4.

