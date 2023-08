OpenAI lance une version "entreprise" de ChatGPT

OpenAI a finalement publié une version de son chatbot ChatGPT qui promet de protéger les données des entreprises, alors que de plus en plus de professionnels envisagent d'utiliser la plateforme mais s'inquiètent de la confidentialité et de la sécurité des données qui transitent sur la plateforme. Un moyen d'enrayer le déclin ?

OpenAI mise gros sur la version entreprise

Dans un billet de blog, OpenAI explique que "ChatGPT Enterprise" offre une meilleure sécurité et une meilleure confidentialité, un accès illimité et à grande vitesse à GPT-4, une analyse de données plus puissante permettant aux entreprises de comprendre les informations beaucoup plus rapidement, et la possibilité de poser des questions plus complexes à ChatGPT. Sur le papier, c'est magnifique.

OpenAI a bien ciblé les inquiétudes des entreprises. Alors que des sociétés comme Samsung ont carrément interdit l'utilisation de ChatGPT à leurs employés, certaines se posent des questions sur les données entrées dans le système. La crainte principale est que les informations saisies ne soient utilisées pour former ChatGPT et que l'utilisation de l'outil n'expose accidentellement des informations sensibles à d'autres utilisateurs. OpenAI a déclaré que les utilisateurs de ChatGPT Enterprise auront le contrôle et la propriété de leurs données, ces dernières n'étant pas ingérées par le moteur d'apprentissage.



D'autres fonctionnalités, telles que la personnalisation de la connaissance des données de l'entreprise par ChatGPT et des outils analytiques encore plus avancés, seront bientôt disponibles. À terme, OpenAI a indiqué qu'elle proposerait également des options de tarification ChatGPT Enterprise pour les petites structures, histoire de ratisser large. Cet abonnement est totalement distinct de ChatGPT et de ChatGPT Plus, l'offre pour un accès plus rapide à ChatGPT. La version Entreprise est apparemment encore plus performante d'après les dires de la société.



Récemment, OpenAI a annoncé l'ouverture de GPT-3.5 à la personnalisation, permettant aux utilisateurs de personnaliser des tâches spécifiques pour le chatbot, ce qui semble maintenant être un prélude à l'offre plus large de ChatGPT pour les entreprises.



Qui utilise ChatGPT pour son travail ? À titre individuel ou au niveau de l'équipe ?