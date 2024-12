OpenAI se transforme officiellement en entreprise à but lucratif

En cette fin d'année 2024, OpenAI annonce un changement majeur dans sa structure d'entreprise, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la célèbre société d'intelligence artificielle. Cette évolution structurelle soulève des questions importantes sur l'équilibre entre innovation technologique et mission philanthropique, un débat qui intéresse l'ensemble de l'industrie tech. OpenAI devient une société comme les autres, alors qu'elle avait promis que cela n'arriverait jamais.

Une nouvelle structure pour de nouvelles ambitions

OpenAI prévoit de devenir une Public Benefit Corporation (PBC), une structure juridique américaine qui permet de concilier but lucratif et intérêt public. Cette transformation vise à donner plus de contrôle à la branche commerciale de l'entreprise, tout en maintenant sa mission originelle : s'assurer que l'intelligence artificielle générale (AGI) bénéficie à l'humanité tout entière.



La partie non-profit d'OpenAI conservera une participation importante dans l'entreprise, mais perdra son rôle de surveillance directe. En contrepartie, elle recevra des actions dans la PBC "à une juste valeur déterminée par des conseillers financiers indépendants", ce qui en ferait "l'une des organisations à but non lucratif les mieux dotées de l'histoire", selon l'entreprise.

Des défis et des oppositions notables

Cette transformation ne fait pas l'unanimité dans la Silicon Valley. Elon Musk, co-fondateur d'OpenAI à l'origine, a déposé une injonction pour bloquer cette transition, accusant l'entreprise d'abandonner sa mission philanthropique d'origine. Meta, la maison mère de Facebook, s'est également positionnée contre ce changement, argumentant auprès du procureur général de Californie que cela pourrait avoir des "implications sismiques pour la Silicon Valley".



Le cas d'OpenAI rappelle les débats qui ont entouré d'autres géants de la tech, comme Apple, qui doivent constamment équilibrer leurs objectifs commerciaux avec leur responsabilité sociétale. D'ailleurs, Apple, qui développe ses propres technologies d'IA, observe attentivement cette transformation qui pourrait influencer ses futures stratégies dans le domaine. La collaboration avec l'intégration de ChatGPT au sein d'Apple Intelligence pourrait prendre une autre tournure dans la mesure où OpenAI va avoir besoin de se dégager des revenus.

Les enjeux financiers colossaux

Cette évolution structurelle est largement motivée par des besoins financiers croissants. OpenAI estime avoir besoin de centaines de milliards de dollars pour poursuivre son développement, particulièrement dans le contexte d'une course à l'IA qui s'intensifie. Par exemple on sait que l'entreprise a du mal à avancer sur son futur gros modèle GPT-5, et que chaque session d'entraînement lui coûte pas moins de 500 millions de dollars. Selon CNBC, l'entreprise prévoit des pertes de 5 milliards de dollars cette année, malgré une valorisation atteignant 157 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds de 6,6 milliards de dollars.

Pour Apple et les autres acteurs majeurs de la tech, cette transformation d'OpenAI illustre parfaitement les défis auxquels fait face l'industrie de l'IA : comment financer le développement de technologies toujours plus sophistiquées tout en préservant une mission éthique et sociétale ? En particulier quand on ne vend pas vraiment de produit, comme OpenAI.



Rendez-vous en 2025 pour savoir si ce choix est payant. Et pourquoi pas une introduction en bourse un jour ?



