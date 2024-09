OpenAI répond aux accusations d'Elon Musk concernant l'intégration de ChatGPT sur iOS 18

Lors de la WWDC 2024, Apple a présenté des avancées dans l'intelligence artificielle avec certaines fonctionnalités boostées avec ChatGPT, la célèbre IA d'OpenAI. Apple a toujours précisé que son ambition dans l'IA était de privilégier le traitement en local plutôt qu'avec une connexion internet. Cette annonce de la coopération entre Apple et OpenAI a fait surgir Elon Musk sur X, le patron de Tesla a déclaré publiquement que cela allait provoquer de gros problèmes de confidentialité et qu'il refuserait dès la sortie d'iOS 18 les iPhone dans ses entreprises.

OpenAI répond à Elon Musk

Elon Musk a récemment critiqué de manière virulente sur son compte X les annonces d'Apple concernant ses nouvelles initiatives en matière d'intelligence artificielle, développées en partenariat avec OpenAI. Selon Musk, Apple manque de la capacité intellectuelle nécessaire pour développer sa propre IA et se voit donc obligé de s'associer avec des entreprises comme OpenAI. Il sous-entend également que le recrutement de spécialistes en IA par Apple a stagné ces dernières années et que l'entreprise a raté le coche de la révolution de l'IA, se contentant désormais de collaborations avec des acteurs plus avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.



Musk est allé plus loin en critiquant la sécurité de ChatGPT, affirmant que cette technologie pourrait poser des problèmes de confidentialité pour les utilisateurs d'Apple. Il a accusé Apple de ne pas avoir une maîtrise suffisante des données transmises à OpenAI, allant jusqu'à déclarer que cela constituait une trahison envers les utilisateurs d'Apple.

Lors de la récente keynote d'Apple, la société a présenté deux nouveaux systèmes d'IA : un intégré aux appareils avec des traitements 100% locaux et un autre basé sur le cloud, nommé Private Cloud Compute. Apple a confirmé que les fonctionnalités reposant sur le Private Cloud Compute respecteraient des normes strictes de sécurité et de respect de la vie privée. Musk, cependant, ne semble pas convaincu par ces assurances et a menacé de bannir l'utilisation des appareils Apple chez Tesla et dans ses autres entreprises.



Face à ces menaces et critiques, Mira Murati a réaffirmé que la sécurité et la confidentialité des utilisateurs sont des priorités absolues pour OpenAI. Elle a souligné qu'OpenAI ne formerait pas ses modèles avec les données des utilisateurs d'Apple, insistant sur l'engagement de l'entreprise envers la transparence et la protection des utilisateurs.

Nous essayons d'être aussi transparents que possible avec le public. Le plus grand risque est que les parties prenantes comprennent mal la technologie.

Apple a récemment confirmé les propos de Mira Murati à travers de précédentes déclarations. La firme de Cupertino ne semble pas non plus comprendre pourquoi Elon Musk réagit de cette façon alors que tout a été minutieusement étudié et travaillé pour que les données des utilisateurs ne puissent pas être exploités par OpenAI.



