Elon Musk poursuit OpenAI et réclame 44 millions de dollars

Si vous connaissez OpenAI, vous savez probablement qu’Elon Musk est l’un des cofondateurs de l’organisation qui était lors de sa création à but non lucratif. Aujourd’hui, OpenAI gagne des millions de dollars grâce à ChatGPT et ses avancées sur d’autres projets ambitieux. Cette évolution semble ne pas plaire à Elon Musk qui a décidé de poursuivre l’organisation et demande une gigantesque somme : 44 millions de dollars. Une somme qui ne représente pas grand chose pour Elon Musk, mais qui est absolument énorme pour OpenAI qui est très loin de générer de gros chiffre d’affaires.

Elon Musk poursuit OpenAI, son ancienne organisation

À la surprise générale, nous venons d’apprendre aujourd’hui qu’Elon Musk, à la tête de Tesla, Space X ou encore X, a engagé des poursuites judiciaires contre OpenAI, l'organisation de recherche en intelligence artificielle qu'il a contribué à fonder en 2015. La raison de cette action en justice ? Musk est en désaccord avec la direction prise par OpenAI, qui, selon lui, s'éloigne de son objectif initial non lucratif pour se tourner vers la recherche de profits. Musk demande un retour aux racines pour OpenAI, souhaitant que l'organisation maintienne son statut non lucratif et lui rembourse les 44 millions de dollars qu'il a investis. La plainte a été déposée à San Francisco, visant spécifiquement Sam Altman, le PDG d'OpenAI, ainsi que l'organisation elle-même. Musk accuse OpenAI de privilégier les intérêts financiers, notamment ceux de Sam Altman et de Microsoft, ce dernier ayant investi de manière significative dans OpenAI.

Selon Musk, OpenAI s'est écartée de sa mission fondamentale en ne partageant pas les informations sur ses dernières avancées, comme GPT-4 et en devenant trop proche de Microsoft. Il affirme que cette évolution va à l'encontre des principes d'ouverture et de partage des connaissances qui étaient au cœur de la création d'OpenAI. En 2017, Musk s'était déjà opposé à l'idée de transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif, mais l'organisation a tout de même créé une branche commerciale en 2019. Depuis, Musk a cessé de financer OpenAI, bien qu'il soit resté impliqué dans ses activités.



La démarche de Musk vise non seulement à récupérer son investissement, mais aussi à forcer OpenAI à revenir à son modèle initial non lucratif, conformément à l'accord original. Cette affaire montre les tensions entre les objectifs et les réalités commerciales dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cette action en justice de la part du milliardaire pourrait avoir des conséquences importantes sur la manière dont la recherche en IA est conduite et financée à l'avenir.



Source