Elon Musk sait que Twitter ne vaut pas 44 milliards de dollars

En ayant accès à une lettre interne envoyée par Elon Musk à ses employés, on apprend que l'homme d'affaires pense que la valeur de Twitter est seulement de 50 % du prix qu'il a déboursé il y a six mois. Une déclaration réaliste, mais préoccupante.

Twitter ne vaut que 20 milliards

D'après un document interne décortiqué par plusieurs médias américains, Elon Musk est conscient que la valeur actuelle de Twitter est de 20 milliards de dollars, d’après un mémo interne vu par The Information. Une annonce choc quand on sait que le milliardaire a dépensé 44 milliards l'année dernière pour racheter le réseau social.



Une valeur divisée par deux qui confirme que Twitter est loin d'être une société rentable. Malgré tout, Musk réaffirme que Twitter était proche du dépôt de bilan avant son rachat. Avec des pertes estimées à 3 milliards de dollars par an, le réseau au petit oiseau n'aurait pas survécu éternellement.

Un chaos évité, mais pour combien de temps ? Le patron de Tesla semble tout de même optimiste et pense qu'avec le retour massif des annonceurs, l'équilibre financier est possible pour le deuxième trimestre 2023. La nouvelle version payante doit également jouer son rôle.



Pour rappel, un grand ménage au sein des effectifs a eu lieu sous sa direction. Auparavant 7500, ils ne sont désormais plus que 2000 employés à travailler quotidiennement pour Twitter. Un "chemin difficile mais clair" dit-il, même si la plupart sont sceptiques pour les années à venir.

