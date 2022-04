Elon Musk propose de racheter Twitter pour 40 milliards

⏰ Il y a 44 min (Màj il y a 28 min)

Alban Martin

2



Elon Musk, PDG de Tesla (mais aussi de SpaceX et autre Neuralink), a proposé d'acheter la totalité de Twitter pour 54,20 dollars par action, soit 40 milliards d’euros, dans une lettre adressée au président du conseil d'administration de la société de médias sociaux, Bret Taylor.

Elon Musk veut racheter le réseau social

Dans une lettre déposée auprès de la SEC, Musk déclare qu'après avoir acheté plus de 9 % de la société au début du mois, il "offre d'acheter 100 % de Twitter pour 54,20 dollars par action en cash". Musk a acquis pour 3 milliard de dollars d’actions du géant des médias sociaux et devait devenir membre de son conseil d'administration, mais pour des raisons inconnues, Musk s'est retiré.

Dans sa lettre, Musk déclare que Twitter a un "potentiel extraordinaire" qu'il va libérer. Depuis qu'il a investi dans l'entreprise, Musk a écrit qu'il a réalisé que "l'entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal dans sa forme actuelle", ajoutant que "Twitter doit être transformé en entreprise privée." Ce qui équivaut à sortir de la bourse.

Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position en tant qu'actionnaire.



Au cours des derniers mois, Musk a été un critique virulent de Twitter sur la plateforme, remettant en question ses politiques et semblant à un moment donné envisager la nécessité de créer une nouvelle plateforme de médias sociaux concurrente.



En attendant d’en savoir plus, Twitter a confirmé avoir reçu l'offre de Musk et dit qu’elle va "examiner attentivement la proposition afin de déterminer la ligne de conduite qu'il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires de Twitter."