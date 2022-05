Révélation : Donald Trump a incité Elon Musk à racheter Twitter

Donald Trump ne l'a jamais caché, l'interdiction d'utiliser son compte @realdonaldtrump alors qu'il était toujours Président des États-Unis a généré une gigantesque frustration, surtout que c'était son principal moyen de communication. Trump n'est pas le genre d'homme à abandonner, muni d'un véritable trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars, il a conçu son propre réseau "Truth Social". Seulement, ce n'était pas assez... Il fallait aussi changer la politique de Twitter pour le bien de la liberté d'expression !

Elon Musk encouragé par Donald Trump pour le rachat de Twitter

Dans le passé, Elon Musk avait déjà exprimé son souhait d’acquérir le réseau social Twitter, on se souvient de son fameux tweet du 21 décembre 2017 où il demandait combien cela pourrait lui coûter.

Si le patron de Tesla avait cette idée en tête depuis plus de 4 ans, celui-ci n'a jamais été plus loin dans la démarche, jusqu'au début de 2022 où Elon Musk a eu la soudaine envie "urgente" de racheter Twitter avec un colossal investissement !



Qu'est-ce qui a pu pousser Elon Musk à revenir sur cette idée de prendre le contrôle de Twitter ?

Selon Devin Nunes, un ancien législateur du GOP de la Chambre des représentants et PDG de Trump Media & Technology Group, le 45e Président des États-Unis y serait pour quelque chose !



Lassé de voir la censure envers son parti politique et les millions d'Américains qui utilisent quotidiennement Twitter, Donald Trump a eu à plusieurs reprises de longues discussions avec son ami Elon Musk pour le convaincre de racheter Twitter.

Avec une fortune estimée à environ 2,5 milliards de dollars, Donald Trump n'avait pas les fonds nécessaires pour une dépense aussi importante comme l'a fait Elon Musk.

Dans une interview à Fox Business Network, Nunes déclare :

Nous avons encouragé Elon Musk à acheter Twitter, parce que quelqu'un doit affronter ces tyrans technologiques. Donald Trump voulait s'assurer que le peuple américain récupère sa voix et qu'Internet était ouvert et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, si Truth Social existe, c'est parce que Twitter a censuré la liberté d'expression.

Devin Nunes affirme ne plus aller sur Twitter, il explique aussi avoir un immense espoir de voir le réseau social revivre et permettre à tout le monde de s'exprimer librement tout en respectant la loi. Il admet faire confiance à Elon Musk pour apporter de grandes améliorations à Twitter et libérer l'oiseau de sa cage. Le PDG de Trump Media & Technology Group a également déclaré vouloir rester sur Truth Social, même si Twitter n'est plus dans un système de censure permanent.



Nunes en a profité pour donner quelques informations sur le réseau social de Donald Trump, selon ses propos, le taux d'engagement est exceptionnel, il est même meilleur que celui de Twitter. Les utilisateurs qui s'inscrivent sont pour la plupart très actifs et utilisent régulièrement le réseau social depuis leur smartphone ou sur le site web de Truth Social.





