Elon Musk : "Donald Trump sera de retour dès ma prise de contrôle de Twitter"

⏰ Il y a 53 min

Julien Russo

Définitivement banni de Twitter depuis janvier 2021, le compte @realdonaldtrump pourrait finalement être de retour si l'on en croit la récente déclaration d'Elon Musk qui s'apprête à finaliser le rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Très attaché à la liberté d'expression, Elon Musk n'a jamais compris la sanction envers le compte de Trump.

Donald Trump bientôt de retour sur Twitter ?

Lors de la suspension du compte Twitter de Donald Trump il y a plus d'un an, Elon Musk s'était dit profondément choqué qu'un Président des États-Unis en fonction soit censuré par l'une des entreprises privées les plus populaires sur le marché des réseaux sociaux. Le milliardaire a toujours vu cette décision comme étant injuste, mauvaise et insensée. Pour lui, on peut ne pas aimer Donald Trump, mais on ne peut pas interdire un homme qui a été pendant 4 ans à la tête de la première puissance mondiale !



Selon une récente déclaration lors d'une conférence organisée par le Financial Times, Elon Musk a assuré qu'il était hors de question que Donald Trump ne puisse pas s'exprimer quand il aura pris le contrôle de Twitter. Elon Musk a ouvertement dévoilé son intention de réactiver le compte du 45e Président des États-Unis dès qu'il pourra donner des ordres à l'équipe de modération.

Elon Musk a soutenu que c'était une faute de bannir Donald Trump qui s'exprimait quotidiennement sur Twitter :

Je pense que c'était une erreur, car cela a déçu une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre.

Conscient qu'il récupérera bientôt son compte avec ses dizaines de millions d'abonnés, Donald Trump a exprimé son souhait de rester sur son réseau social (Truth Social) financé à hauteur de 1 milliard de dollars :

Je ne vais pas sur Twitter, je vais rester sur Truth. J'espère qu'Elon apportera des améliorations, c'est un homme bon, mais je vais rester sur Truth.

La question qu'il faut maintenant se poser, c'est "combien de temps Donald Trump résistera avant de poster un tweet une fois son compte récupéré ?".

Une chose est sûre, c'est que Donald Trump a tout de même une certaine envie de revoir son compte être de nouveau accessible, il a d'ailleurs encouragé Elon Musk à racheter Twitter il y a quelques semaines. C'est en partie pour cela que le patron de Tesla était "pressé" de convaincre le conseil d'administration du réseau social d'accepter son offre à 44 milliards de dollars.



