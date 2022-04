Donald Trump va-t-il faire son grand retour sur Twitter ? Il s'est exprimé à ce sujet !

C'est désormais officiel depuis hier soir vers 21h, Twitter est la propriété de l'homme le plus riche du monde : Elon Musk. Le milliardaire a racheté le célèbre réseau social pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Étant un important défenseur de la liberté d'expression, Elon Musk devrait réduire (voire faire disparaitre complètement) la censure. Ce qui veut dire que Donald Trump va pouvoir faire son grand retour avec son compte @realdonaldtrump.

Donald Trump veut-il vraiment revenir sur Twitter ?

Depuis janvier 2021, le 45e Président des États-Unis a l’interdiction de s'exprimer sur les principaux réseaux sociaux, on parle de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore Twitch. Pour contourner cette censure collective et extrêmement grave pour un ancien président, Donald Trump a eu l'idée de lancer son propre réseau social baptisé "Truth" (disponible pour le moment qu'aux États-Unis).



Maintenant que la roue tourne et que Twitter va réactiver dans les prochaines semaines le compte de Donald Trump et de ses soutiens bannis, est-ce que l'ancien président va revenir tweeter comme il le faisait auparavant une trentaine de fois par jour ?



Trump a répondu tard dans la soirée à Fox News. Selon ses propos, Twitter n'est plus d'actualité dans sa communication, la page est tournée et il souhaite à présent se concentrer sur son réseau social Truth sur lequel il a énormément travaillé avec ses équipes.

Cette décision n'est pas vraiment surprenante puisqu'il y a derrière un gigantesque investissement pour développer et lancer le réseau social Truth. On se souvient qu'il y a 4 mois, Trump Media & Techonology Group (TMTG) s'associait au groupe Digital World Acquisition Corp avec une dépense de 1 milliard de dollars.



Dans son interview, Donald Trump déclare ceci :

Je ne vais pas sur Twitter, je vais rester sur Truth. J'espère qu'Elon apportera des améliorations, c'est un homme bon, mais je vais rester sur Truth.

L'ancien président a également rappelé que Truth est une plateforme dédiée pour lui et ses millions de partisans partout aux États-Unis. Toutefois, il invite tous les Américains qui souhaitent s'exprimer librement à le rejoindre pour participer à cette aventure. Trump affirme par ailleurs que Twitter est devenu très ennuyeux depuis que son compte @realdonaldtrump a été désactivé et qu'une masse de conservateurs ont été expulsés du réseau social. Il décrit un manque d'interaction, il n'y a plus de débat, plus de contradiction sur la politique américaine.



Devin Nunes le PDG du groupe Trump Media & Techonology Group a déclaré publiquement :

Ce que le président Trump a commencé avec cette société, c'est vraiment un mouvement, qui nous a conduits à un point où maintenant Elon Musk dit, hé, c'est un problème. Et nous sommes heureux qu'il dise que c'est un problème.

Il sera intéressant de voir si Donald Trump arrivera à résister à son envie permanente de tweeter dès que son compte sera de nouveau accessible, on sait tous à quel point Trump était attaché à Twitter et ses dizaines de millions de followers qui le suivent.

La bonne nouvelle, c'est que même si Donald Trump choisit de conserver l'exclusivité de sa parole à Truth, on pourra retrouver tous ses anciens tweets qui ont fait le buzz et l'objet de nombreux avertissements de la part de la modération de Twitter.



