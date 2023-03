YouTube donne son feu vert pour le retour de Donald Trump

Peut-on bannir à vie Donald Trump ? La réponse est bien évidemment non. Alors que les élections présidentielles américaines auront lieu en 2024, Donald Trump sera candidat pour retourner à la Maison-Blanche et réaliser un nouveau mandat. Les réseaux sociaux et plateformes de vidéos comme YouTube le savent, il y a une forte demande aux États-Unis pour la communication de Trump et son équipe. Pour la filiale de Google, il est logique que l'ancien Président puisse reprendre son activité sur YouTube afin de pouvoir s'exprimer pendant la campagne présidentielle.

YouTube réactive la chaine de Donald Trump

En janvier 2021, YouTube avait pris la décision de bannir la chaine de Donald Trump suite à son comportement qui avait entraîné un assaut au Capitole, un événement qui avait marqué les États-Unis qui accordent une importance toute particulière à ce lieu de démocratie. Malgré les nombreuses preuves que Donald Trump avait appelé ses partisans à rester calmes, YouTube et les autres réseaux sociaux n'avaient rien voulu entendre et avaient restreint les comptes du 45e Président des États-Unis.



Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk (qui a réactivé le compte @realdonaldtrump), la censure de l'ancien Président n'est plus aussi évidente qu'avant. Puisque si celui-ci prend la décision de rependre sa communication via Twitter, ce sera un désavantage pour les réseaux et plateformes de vidéos concurrents qui maintiennent son blocage. Vu la quantité de personnes qui suivent Donald Trump aux États-Unis et à l'international, YouTube s'est probablement dit que continuer l’interdiction de Trump n'était peut-être pas le meilleur choix stratégique, surtout à l'approche de la campagne présidentielle américaine.

Dans un tweet sur son compte @YouTubeInsider, la filiale de Google a annoncé la grande nouvelle : Donald Trump a l'autorisation de revenir sur YouTube :

À partir d'aujourd'hui, la chaîne Donald J. Trump n'est plus restreinte et peut mettre en ligne de nouveaux contenus. Nous avons soigneusement évalué le risque continu de violence dans le monde réel, tout en équilibrant les chances pour les électeurs d'entendre de manière égale les principaux candidats nationaux à l'approche d'une élection. Cette chaîne continuera d'être soumise à nos politiques, comme toute autre chaîne sur YouTube.

À l'heure actuelle, la chaine YouTube de Donald Trump est très loin d'avoir la même popularité que son compte Twitter, toutefois elle comptabilise quand même 2,65 millions d'abonnés. La dernière vidéo mise en ligne par l'équipe de communication de Donald Trump était son discours qui remerciait les forces de l'ordre à la frontière sud, c'était il y a... 2 ans !



Après Twitter, Facebook, Instagram et maintenant YouTube, quel sera le prochain réseau social à débloquer le compte de Donald Trump ? Pour rappel, le 45e Président des États-Unis est toujours interdit sur Twitch et Snapchat.

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023

